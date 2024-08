August 16, 2024 / 04:42 PM IST

Mamata Banerjee | ఆర్‌జీ కార్‌ వైద్యశాలలో (R G Kar Medical College) 31 ఏళ్ల జూనియర్‌ వైద్యురాలి అత్యాచార, హత్య ఘటనతో పశ్చిమబెంగాల్‌ రాజధాని కోల్‌కతా అట్టుడుకుతోంది. ఈ ఘటనకు నిరసనగా గత ఏడు రోజులుగా వైద్యులు విధులను బహిష్కరించి ఆందోళన చేపడుతున్నారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలండూ డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ (Mamata Banerjee) సైతం శుక్రవారం సాయంత్రం నిరసన ప్రదర్శన ప్రారంభించారు. అత్యాచారం, హత్యకు గురైన వైద్యురాలికి న్యాయం చేయాలంటూ కోల్‌కతాలో నిరసన ప్రదర్శన ప్రారంభించారు. ఆర్‌జీ కార్‌ వైద్యశాల వరకూ భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు. హత్యాచార ఘటన నిందితులకు మరణశిక్ష విధించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. మరోవైపు ఆదివారంలోగా ఈ కేసు దర్యాప్తును సీబీఐ పూర్తి చేయాలని ఆమె అల్టిమేటం ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee holds a protest against the incident of rape and murder of a woman doctor at RG Kar Medical College and Hospital, in Kolkata

She is demanding justice for the victim and capital punishment for the accused. pic.twitter.com/3wkc3V1aza

— ANI (@ANI) August 16, 2024