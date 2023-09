September 20, 2023 / 12:29 PM IST

న్యూఢిల్లీ: నారీ శ‌క్తి వంద‌న్ అధినియం పేరుతో మ‌హిళా రిజ‌ర్వేష‌న్ బిల్లును లోక్‌స‌భ‌లో ప్ర‌వేశ‌పెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇవాళ ఆ బిల్లుపై లోక్‌స‌భ‌లో చ‌ర్చ జ‌రిగింది. ఆ చ‌ర్చ‌లో డీఎంకే నేత క‌నిమొళి(DMK MP Kanimozhi) పాల్గొని మాట్లాడారు. బిల్లులో ఉన్న వంద‌నం అన్న ప‌దాన్ని ఆమె త‌ప్పుప‌ట్టారు. వంద‌నం అంటే సెల్యూట్ అని, త‌మ‌కు ఎవ‌రూ సెల్యూట్ చేయాల్సిన అవ‌స‌రం లేద‌ని, కానీ మ‌హిళ‌ల్ని స‌మానంగా చూస్తే స‌రిపోతుంద‌ని క‌నిమొళి అన్నారు. బ‌ల‌మైన‌, శ‌క్తివంత‌మైన మ‌హిళ‌ను ఎందుకు ద‌య్యంలా చూస్తార‌ని ఆమె ప్ర‌శ్నించారు. కాళీ దేవ‌త‌ను ఎందుకు అవ‌మానించేందుకు వాడుతుంటార‌ని ఆమె అడిగారు. భార‌తీయ చ‌రిత్ర‌లో ఎంతో మంది శ‌క్తివంత‌మైన మ‌హిళా నేత‌లు ఉన్నార‌ని, ఆ జాబితాలో ఇందిరా గాంధీ, జ‌య‌ల‌లిత‌, సుష్మా స్వ‌రాజ్ ఉన్న‌ట్లు ఆమె చెప్పారు. అన్నాడీఎంకే నేత జ‌య‌ల‌లిత కూడా శ‌క్తివంత‌మైన నేత అని క‌నిమొళి అన‌డంతో స‌భ‌లో బీజేపీ స‌భ్యులు అరిచారు.

#WATCH | Women’s Reservation Bill | DMK MP Kanimozhi says, “I myself have raised this issue of bringing the Reservation Bill many times in Parliament. To many of my starred and unstarred questions, the Govt’s reply was very consistent. They said that they have to involve all… pic.twitter.com/8gAJzAbopa

— ANI (@ANI) September 20, 2023