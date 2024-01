Khelo India | ఘనంగా ఖేలో ఇండియా యూత్‌ గేమ్స్‌ ప్రారంభోత్సవం.. Video

January 19, 2024 / 07:27 PM IST

Khelo India: తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో ‘ఖేలో ఇండియా యూత్‌ గేమ్స్‌-2023 (Khelo India Youth Games 2023)’ ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని నరేంద్రమోదీ హాజరయ్యారు. ప్రధానితోపాటు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌, కేంద్ర క్రీడాశాఖ మంత్రి అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ప్రారంభోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆహుతులను అలరించాయి. శాస్త్రీయ సంగీతం, సంప్రదాయ నృత్యాలు ఆకట్టుకున్నాయి. నృత్య కళాకారులు రకరకాల నృత్య ప్రదర్శనలు చేశారు. ప్రముఖ గాయకులు తమ పాటలతో శ్రోతలను మంత్ర ముగ్ధులను చేశారు. ఖేలో ఇండియా యూత్‌ గేమ్స్‌ ప్రారంభోత్సవాలకు సంబంధించిన దృశ్యానలు కింది వీడియోలో వీక్షించవచ్చు.

#WATCH | Tamil Nadu: Prime Minister Narendra Modi attends the opening ceremony of the Khelo India Youth Games 2023 in Chennai.

Tamil Nadu CM MK Stalin, Union Sports Minister Anurag Thakur also present on the occasion. pic.twitter.com/ml2j752Z6V

— ANI (@ANI) January 19, 2024