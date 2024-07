Anant-Radhika wedding | కుటుంబసభ్యులు, అతిథులతో కలిసి జోరుగా అంబానీ దంపతుల డ్యాన్స్‌.. Video

July 13, 2024 / 02:45 PM IST

Anant-Radhika wedding : ప్రముఖ పారిశ్రామివేత్త ముకేశ్‌ అంబానీ (Mukesh Ambani), రిలయన్స్‌ ఫౌండేషన్‌ చైర్‌పర్సన్‌ నీతా అంబానీ (Nita Ambani) ల చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani) వివాహం ఘనంగా జరిగింది. కుటుంససభ్యులు, బంధుమిత్రులు, సినీ, రాజకీయ, క్రీడా రంగాలకు చెందిన పలువురు అతిథుల సమక్షంలో వధువు రాధికా మర్చంట్‌ (Radhika Merchant) మెడలో అనంత్‌ అంబానీ మూడు ముళ్లు వేశారు.

ఈ సందర్భంగా అంబానీ దంపతుల ఆనందానికి అవధులు లేవు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులు, అతిథులతో కలిసి వాళ్లు డ్యాన్స్‌ చేశారు. సినీ, క్రీడా రంగాలకు చెందిన పలువురు తమ డ్యాన్స్‌తో అలరించారు. డీజే పాటలు, ప్రముఖుల నృత్యాలతో ఈ కల్యాణోత్సవానికి వేదిక అయిన ‘జియో వరల్డ్‌ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌ (Jio world convention centre)’ సందడిసందడిగా మారింది. ఆ సందడికి సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో మీరు కూడా చూడవచ్చు.

#WATCH | Mumbai: Chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani, Industrialist Mukesh Ambani along with family and guests shake a leg at the wedding ceremony of Anant Ambani and Radhika Merchant. pic.twitter.com/bD1pZH2vmw

— ANI (@ANI) July 13, 2024