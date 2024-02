February 3, 2024 / 04:31 PM IST

Hemanth Soren: మనీలాండరింగ్‌ కేసులో అరెస్టయిన జార్ఖండ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్‌ సోరెన్‌ను ఇవాళ సాయంత్రం బిర్సాముండా సెంట్రల్‌ జైలు నుంచి రాంచిలోని ఈడీ కార్యాలయానికి తీసుకొచ్చారు. మనీలాండరింగ్‌ కేసుకు సంబంధించి ఈడీ అధికారులు ఆయనను ప్రశ్నిస్తున్నారు. హేమంత్‌ సోరెన్‌ను జైలు నుంచి ఈడీ ఆఫీస్‌కు తీసుకొచ్చిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

#WATCH | Ranchi | Former Jharkhand CM Hemant Soren brought to ED office from Birsa Munda Central Jail for questioning.

He was arrested by the Directorate of Enforcement (ED) in a money laundering case related to the alleged land scam, on 31st January. pic.twitter.com/5hb7qiraNT

— ANI (@ANI) February 3, 2024