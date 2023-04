Fire in Train | రైల్లో చెలరేగిన మంటలు, తప్పిన పెనుముప్పు.. వీడియో

April 23, 2023 / 12:06 PM IST

రత్లామ్‌: మధ్యప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని రత్లామ్‌ పట్టణంలో ఇవాళ ఉదయం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. రత్లామ్‌-అంబేద్కర్‌ నగర్‌ డెమూ మార్గంలో వెళ్తున్న ఓ లోకల్ రైలు ప్రీతమ్‌ నగర్‌ స్టేషన్‌కు చేరుకోగానే ఆ రైల్లో మంటలు చెలరేగాయి. దాంతో అప్రమత్తమైన రైలు లోకో పైలెట్‌లు, స్టేషన్‌ సిబ్బంది అగ్నిమాపక శాఖకు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పేశారు.

రైలు జనరేటర్‌ కార్‌లో ముందుగా మంటలు చెలరేగాయని, ఆ తర్వాత బోగీ అంతటికి విస్తరించాయని అధికారులు చెప్పారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్‌లు రైలును ఆపేయడంతో పెను ముప్పు తప్పిందని, మంటలు ప్రయాణికుల బోగీలకు వ్యాపించకుండా ఆగిపోయాయని అన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని చెప్పారు.

#WATCH | Madhya Pradesh: Fire broke out in the generator car of Ratlam-Dr Ambedkar Nagar Demu train at Pritam Nagar station in Ratlam earlier this morning. The fire was later extinguished. No injuries or casualties reported. pic.twitter.com/hrT3GRGhby

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 23, 2023