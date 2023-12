December 28, 2023 / 04:52 PM IST

చెన్నై: శ్వాససంబంధ అనారోగ్యంతో గురువారం ఉదయం కన్నుమూసిన ప్రముఖ నటుడు, డీఎండీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ (Vijayakanth) ను కడసారి చూసేందుకు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులేగాక ఆయన అభిమానులు, పార్టీ శ్రేణుల తండోపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విజయకాంత్‌ పార్థివదేహాన్ని తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలోని కోయంబేడు ఏరియాలోగల (DMDK) డీఎండీకే ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉంచడంతో అక్కడ భారీ జనసందోహం నెలకొంది.

డీఎండీకే పార్టీ కార్యాలయం లోపల, బయట, రోడ్లపైన, ఫ్లైవోవర్ల మీద జనం కిక్కిరిసిపోయారు. ఈ జనసందోహాన్ని డ్రోన్‌ కెమెరాల ద్వారా బంధించిన దృశ్యాలను మీరు ఈ కింది వీడియోల్లో చూడవచ్చు.

#WATCH | Chennai: A large number of people gathered to pay the last tributes to DMDK chief Captain Vijayakanth, who passed away earlier today.

(Drone visuals) pic.twitter.com/53rJJNo4vV

— ANI (@ANI) December 28, 2023