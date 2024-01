January 2, 2024 / 05:09 PM IST

Building collapse: రాజస్థాన్ రాష్ట్రం అజ్మీర్‌ పట్టణంలో దర్గా ఏరియాలో ఓ పురాతన భవనం కుప్పకూలింది. బిల్డింగ్‌ ఒక్కసారిగా భారీ శబ్ధంతో పేక మేడలా కూలగానే స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

భవనం కుప్పకూలిన సమయంలో లోపల ఎవరైనా ఉన్నారా.. లేదా..? అనే వివరాలు తెలియాల్సి ఉందని పోలీసులు చెప్పారు. భవన శిథిలాలను తొలగించిన తర్వాత పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయన్నారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.

#WATCH | Rajasthan: A building collapsed in the Dargah area of Ajmer. Police and other officials are present on the spot.

More details are awaited. pic.twitter.com/HOXcliE6Go

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) January 2, 2024