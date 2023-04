Viral Video | ఆరేళ్ల బాలుడిపై వీధికుక్కల దాడి..! ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లి..!

April 13, 2023 / 05:40 PM IST

Viral Video | దేశంలో వీధికుక్కల స్వైర విహారం కొనసాగుతున్నది. ఇప్పటికే చిన్నారులు కుక్కకాటుకు బలవగా.. మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. తాజాగా మహారాష్ట్ర నాగ్‌పూర్‌లో ఆరేళ్ల బాలుడిపై వీధికుక్కల గుంపు దాడికి చేసింది. సదరు బాలుడిని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లాయి. బాలుడి తల్లి వెంటనే స్పందించడంతో స్వల్ప గాయాలతో బాలుడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటన నెల 11న జరిగింది. ఈ ఘటన నాగ్‌పూర్‌లో ఎక్కడ జరిగిందనేది స్పష్టమైన వివరాలు తెలియకపోయినా.. వీడియోలో ఉన్న ప్రకారం.. ఓ బాలుడు రోడ్డున నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు. బాలుడిని చూసిన కుక్కల గుంపు ఒక్కసారిగా వేగంగా దూసుకెళ్లి దాడి చేశాయి.

బాలుడు తప్పించుకునేందుకు పరుగెత్తాడు. కుక్కలు ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తూ దాడి చేశాడు. ఇది చూసిన బాలుడి తల్లి కేకలు వేస్తూ.. రాళ్లతో కుక్కలపై దాడి చేసింది. దాంతో బాలుడిని వదిలేసి కుక్కలు వెళ్లిపోయాయి. దాడిలో బాలుడు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇదిలా ఉండగా.. ఇటీవల కర్ణాటక శివమొగ్గ జిల్లా ఆసుపత్రిలో నవజాత శిశువును కుక్క ఎత్తుకు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. అలాగే ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని కొరియా జిల్లాలో వీధికుక్కల దాడిలో ఐదేళ్ల బాలిక మృతి చెందింది. ఢిల్లీ వసంత్‌ కుంజ్‌లోనూ గత నెలలో వీధికుక్కల దాడిలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. కుక్కల దాడులపై దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్నది. వీటి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని జనం కోరుతున్నారు.

దేశంలో ప్రతి రెండు సెకన్లకు ఒకరు కుక్క కాటుకు గురవుతుండగా.. అరగంటకొకరు చొప్పున ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇటీవల కాలంలో కుక్కల దాడి ఘటన నేపథ్యంలో ఢిల్లీ ఎయిమ్స్‌, ఇండియన్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్ రీసెర్చ్‌ సంయుక్తంగా ఓ సర్వే చేపట్టింది. ఇందులో ఈ కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 2కోట్ల వరకు కుక్కల సంఖ్య ఉండగా.. ఇందులో వీధికుక్కలు 1.53కోట్ల ఉన్నట్లుగా అంచనా. కుక్కకాటుతో పాటు ఇతర జంతవుల కాటుతో సోకే రేబిస్‌ కారణంగా ఏటా 18వేల నుంచి 20వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అందులో 93శాతం రేబిస్ మరణాలు కుక్కకాటే కారణమని సర్వేలో తేలింది. కుక్కల దాడిలో చనిపోతున్న వారిలో 63శాతం శాతం మందిని వీధి కుక్కలే పీక్కు తింటున్నాయని అధ్యయనం వెల్లడించింది.

