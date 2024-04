Stealing Shoes | ఫుడ్‌ డెలివరీ బాయ్‌ చేతివాటం.. ఇంటి ముందు ఉంచిన ఖరీదైన షూ చోరీ.. VIDEO

April 12, 2024 / 01:10 PM IST

Stealing Shoes | ఫుడ్‌ డెలివరీ చేసేందుకు వెళ్లి ఓ డెలివరీ ఏజెంట్‌ (Swiggy Agent ) చేతివాటం ప్రదర్శించాడు. ఇంటి ముంగిట ఉంచిన ఖరీదైన షూను (Stealing Shoes) దొంగలించుకుపోయాడు. ఇందుకు సంబంధించిన షాకింగ్‌ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

స్విగ్గీ (Swiggy) ఇన్‌స్టామార్ట్‌ డెలివరీ ఏజెంట్‌ పార్శిల్‌తో ఓ ఇంటికి వెళ్తాడు. అక్కడ డోర్‌ బెల్‌ కొట్టి కస్టమర్‌ కోసం వెయిట్‌ చేస్తుంటాడు. అప్పుడు ఆ ఇంటి ముందు ఉంచిన మూడు జతల షూలు అతడి కంటపడతాయి. అవి ఖరీదైన నైక్‌ కంపెనీకి చెందిన షూ కావడంతో వాటిని కొట్టేయాలనుకుంటాడు. కాసేపు వాటిని చూసిన సదరు డెలివరీ బాయ్‌.. అనంతరం చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను గమనిస్తాడు. ఇంతలోనే కస్టమర్‌ డోర్‌ తీసి పార్శిల్‌ తీసుకుంటారు. ఇక కస్టమర్‌ డోర్‌ క్లోజ్‌ చేసుకోగానే డెలివరీ బాయ్‌ కొన్ని సెకన్లు తన ఫోన్‌ను చూసుకుంటాడు. అనంతరం అక్కడి నుంచి మెట్లవైపు నడుస్తూ మరోసారి ఆ బూట్లను చూస్తాడు.

తన తలకు చుట్టుకున్న క్లాత్‌ను తీసి ముఖం తుడుచుకుంటూ మెట్లు దిగుతాడు. ఆ తర్వాత కొన్ని సెకన్లకే ఎంతో జాగ్రత్తగా తిరిగి వచ్చి ఆ మూడు జతల్లోని ఓ జత షూను తన వద్ద ఉన్న క్లాత్‌లో చుట్టుకుని అక్కడి నుంచి ఉడాయిస్తాడు. అతడు దొంగలించిన షూ నైక్‌ కంపెనీకి చెందిన అత్యంత ఖరీదైనవి. ఇందుకు సంబంధించిన దృష్యాలు అక్కడే ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లో రికార్డయ్యాయి. ఈ వీడియోని రోహిత్‌ అరోరా అనే వ్యక్తి ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. ‘స్విగ్గీ డ్రాప్‌ అండ్‌ పికప్‌ సర్వీస్‌. ఒక డెలివరీ బాయ్‌ ఇప్పుడే నా స్నేహితుడి నైక్‌ షూని తీసుకెళ్లిపోయాడు’ అంటూ వీడియోకి క్యాప్షన్‌ ఇచ్చాడు.

ప్రస్తుతం ఈ వీడియో తెగ వైరల్‌ (Viral Video) అవుతోంది. ఈ ఘటన ఈనెల 11న గురుగ్రామ్‌లో జరిగినట్లు తెలిసింది. మరోవైపు ఈ ఘటనపై స్విగ్గీ కేర్‌ స్పందించింది. తమ డెలివరీ భాగస్వాముల నుంచి మంచిని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆర్డర్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇస్తే సాయం చేస్తామని పేర్కొంది.

Swiggy’s drop and PICK up service. A delivery boy just took my friend’s shoes (@Nike) and they won’t even share his contact. @Swiggy @SwiggyCares @SwiggyInstamart pic.twitter.com/NaGvrOiKcx

— Rohit Arora (@_arorarohit_) April 11, 2024