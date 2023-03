March 14, 2023 / 06:26 PM IST

గురుగ్రాం : హ‌రియాణ‌లోని గురుగ్రాంలో న‌డుస్తున్న కారులో నుంచి ఓ వ్య‌క్తి క‌రెన్సీ నోట్ల‌ను వెదజ‌ల్లుతున్న వీడియో (Viral Video) ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల‌వుతోంది. ఈ ఉదంతంపై కేసు న‌మోదు చేసిన పోలీసులు ద‌ర్యాప్తు ముమ్మ‌రం చేశారు.

#WATCH | Haryana: A video went viral where a man was throwing currency notes from his running car in Gurugram. Police file a case in the matter.

కాగా ఈ ఏడాది జ‌న‌వ‌రిలో బెంగ‌ళూర్‌లోని కేఆర్ పురం ఫ్లైఓవ‌ర్ నుంచి ఓ వ్య‌క్తి కింద ఉన్న ప్ర‌జ‌ల‌పై గుర్తుతెలియ‌ని వ్య‌క్తి రూ. 10 నోట్ల‌ను విసిరిన వీడియో వైర‌ల్ అయింది. దీంతో అటు ఫ్లైఓవ‌ర్‌తో పాటు కింద‌నున్న రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది.

An unknown person allegedly threw cash (Rs. 10 notes)from KR Puram flyover in #Bengaluru. There was rush from people to collect the cash. It lead to frenzy. Cops are investigating and trying to identify the person #Karnataka pic.twitter.com/kx8mSxklsR

