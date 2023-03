March 5, 2023 / 06:26 PM IST

ముంబై : దేశ వాణిజ్య రాజ‌ధాని ముంబై లోక‌ల్ ట్రైన్‌లో ప్ర‌యాణీకులు సందడి చేశారు. లెజెండ‌రీ సింగర్ ల‌తా మంగేష్క‌ర్ పాట‌ల‌కు ప్యాసింజ‌ర్ల గ్రూపు లోక్‌ల్ ట్రైన్‌లో (Viral Video) ఆట‌పాటల‌తో హోరెత్తించారు. ఈ వీడియోను చిల్ల్‌డ్ యోగి అనే ఖాతా ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. ఈ వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

One of the best jamming session I have seen… #mumbailocal pic.twitter.com/OQHggIJTIG

— 24 (@Chilled_Yogi) March 4, 2023