April 11, 2023 / 03:18 PM IST

Chinese spy balloon | ఇటీవల అమెరికా (America) సహా పలు దేశాల గగనతలంపై ఎగిరిన చైనా నిఘా బెలూన్‌ (Chinese spy balloon) కు సంబంధించిన వివరాలను భారత్‌తో పంచుకున్నట్లు యూఎస్‌ వెల్లడించింది. ఆ వివరాలను భారత్‌తోపాటు మరికొన్ని మిత్ర దేశాలతో కూడా పంచుకున్నట్లు అమెరికా అధికారులు తెలిపారు. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ (ఐఏఎఫ్)- అమెరికా సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ‘ఎక్స్ కోప్ ఇండియా 23’ కార్యక్రమం సోమవారం ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా భారత వాయుసేన చీఫ్‌ వీఆర్‌ చౌద్రీ (VR Chaudhari), అమెరికాకు చెందిన పసిఫిక్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ కమాండర్‌ కెన్నిత్‌ విల్స్‌బాష్‌ (Keneth S Wilsbach ) భేటీ అయ్యారు. రెండు దేశాల పరస్పర ప్రయోజనాలపై ఇరువురూ చర్చించారు.

భేటీ అనంతరం కెన్నిత్‌ విల్స్‌ బాస్‌ మాట్లాడుతూ.. అమెరికా గగనతలంపై కలకలం సృష్టించిన చైనా బెలూన్ ను కూల్చివేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. ఈ ఆపరేషన్‌కు సంబంధించిన వివరాలను భారత్‌తో పంచుకున్నట్లు వెల్లడించారు. బెలూన్ కూల్చివేత విషయంలో పరిగణలోకి తీసుకున్న అంశాలు, కూల్చివేత సందర్భంగా ఎదురైన సవాళ్లు, బెలూన్‌లో మనుషులు ఉంటే తీసుకోవాలనుకున్న చర్యల గురించి భారత అధికారులకు సంక్షిప్తంగా వివరించినట్లు ఆయన తెలిపారు.

Issues of mutual interest and means to further enhance cooperation between the two Air Forces were discussed during the meeting. #DiplomatsInFlightSuits pic.twitter.com/4axyNFuTkk

General Kenneth Wilsbach, Commander, Pacific Air Forces called on the CAS Air Chief Marshal VR Chaudhari, today in New Delhi.

The first phase of #ExCopeIndia 23, a bilateral Air Exercise between the #IAF and #USAF commenced today in the Eastern sector.

The exercise aims to enhance mutual understanding between the two Air Forces and share their best practices.#DiplomatsInFlightSuits@usairforce pic.twitter.com/xXQaw1hNhd

— Indian Air Force (@IAF_MCC) April 10, 2023