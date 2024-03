Road accident | అదుపుతప్పి భారీ లోయలో పడిన కారు.. ఇద్దరు మృతి, పలువురికి గాయాలు

March 31, 2024 / 01:04 PM IST

Road accident : ఉత్తరాఖండ్‌లోని టెహ్రీ గర్హాల్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. 12 మందితో వెళ్తున్న కారు అదపుతప్పి రోడ్డు పక్కనున్న భారీ లోయలోకి దూసుకెళ్లింది. ఫల్టీలు కొట్టి కారు నుజ్జునుజ్జయ్యింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు దుర్మరణం పాలయ్యారు. మరో 10 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

దువా కోటి సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగింది. క్షతగాత్రులను గాజా ఆస్పత్రికి, నరేంద్రనగర్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు. జిల్లా విపత్తు నిర్వహణ అధికారి బ్రిజేష్‌ భట్‌ వివరాలను వెల్లడించారు. ప్రమాద సమాచారం అందిన వెంటనే రెస్క్యూ టీమ్స్‌, స్థానికులతో కలిసి సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. మృతదేహాలను, క్షతగాత్రులను బయటికి తీసుకొచ్చాయి.

Tehri Garhwal, Uttarakhand | 2 people died and 10 injured after a car lost control and fell into a deep ditch near Duwakoti. Injured have been admitted to Gaja Hospital and Narendranagar Hospital: District Disaster Officer Brijesh Bhatt pic.twitter.com/lv30DTzGR1

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 31, 2024