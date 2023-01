January 21, 2023 / 05:21 PM IST

Derek O’Brien |`ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీపై బీబీసీ డాక్యుమెంట‌రీ` మీద తాను చేసిన ట్వీట్‌ను ట్విట్ట‌ర్ డిలిట్ చేసింద‌ని తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ డెరెక్ ఒబ్రెయిన్ ఆరోపించారు. మైనారిటీల ప‌ట్ల ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీ వైఖ‌రిని బీబీసీ డాక్యుమెంట‌రీ బ‌య‌ట‌పెట్టింద‌న్నారు. మోదీపై బీబీసీ డాక్యుమెంట‌రీ.. భార‌త చ‌ట్టాల‌ను ఉల్లంఘిస్తున్నందున‌.. దాన్ని తొల‌గించాల‌న్న‌ కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం విజ్ఞ‌ప్తి మేర‌కు ట్విట్ట‌ర్ త‌న ట్వీట్ డిలిట్ చేయ‌డం `సెన్సార్‌షిప్‌` అని శ‌నివారం మ‌రో ట్వీట్ చేశారు. త‌న ట్వీట్ తొల‌గిస్తున్న‌ట్లు ట్విట్ట‌ర్ త‌న‌కు ఈ-మెయిల్ పంపింద‌ని కూడా తెలిపారు. ఈ మేర‌కు స‌ద‌రు ఈ-మెయిల్‌ను కూడా డెరెక్ ఓబ్రెయిన్ ట్వీట్ చేశారు.

`సెన్సార్‌షిప్ (అణ‌చివేత‌, నిషేధం). ల‌క్ష‌ల మంది వీక్ష‌కులు చూసిన #బీబీసీ డాక్యుమెంట‌రీపై నా ట్వీట్‌ను ట్విట్ట‌ర్ ఇండియా డిలిట్ చేయ‌డం సెన్సార్‌షిప్‌. మైనారిటీలను ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీ ఎలా ద్వేషించారో గంట నిడివి గ‌ల బీబీసీ డాక్యుమెంట‌రీ స్ప‌ష్టం చేసింది` అని డెరెక్ ఓబ్రెయిన్ పేర్కొన్నారు. నా ట్వీట్ తొల‌గింపున‌కు ట్విట్ట‌ర్ చెప్పిన బ‌ల‌హీన కార‌ణం కూడా మీరు చూడొచ్చు. దీనిపై విప‌క్షం పోరాటం కొన‌సాగిస్తుంది` అని వ్యాఖ్యానించారు.

2002లో జ‌రిగిన గుజ‌రాత్ అల్ల‌ర్ల‌పై బీబీసీ ఒక డాక్యుమెంట‌రీ ప్ర‌సారం చేసింది. ఆ డాక్యుమెంట‌రీ భార‌త్ చ‌ట్టాల‌ను ఉల్లంఘిస్తున్న‌ద‌ని, దాని యూ-ట్యూబ్ లింక్‌ల‌ను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేయ‌రాద‌ని శ‌నివారం కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో `ఇండియా.. ది మోదీ క్వ‌శ్చ‌న్` అనే టైటిల్‌తో ఉన్న డాక్యుమెంట‌రీ ఇక నుంచి మైక్రోబ్లాగింగ్‌, వీడియో షేరింగ్ వెబ్‌సైట్ల‌లో క‌నిపించ‌వ‌ని పేర్కొన్న‌ది.

CENSORSHIP@Twitter @TwitterIndia HAS TAKEN DOWN MY TWEET of the #BBCDocumentary, it received lakhs of views

The 1 hr @BBC docu exposes how PM @narendramodi HATES MINORITIES

Here’s👇the mail I recieved. Also see flimsy reason given. Oppn will continue to fight the good fight pic.twitter.com/8lfR0XPViJ

— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) January 21, 2023