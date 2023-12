kids sleeping | కదులుతున్న కారుపై నిద్రిస్తున్న చిన్నారులు.. వీడియో వైరల్‌

December 29, 2023 / 09:52 AM IST

kids sleeping | కదులుతున్న కారు (Car Roof)పై ఇద్దరు చిన్నారులు నిద్రపోతున్న (kids sleeping) వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటన ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతం గోవా (Goa)లో వెలుగు చూసింది. గోవాలోని మాపుసా పట్టణ సమీపంలో కదులుతున్న ఓ XUV కారుపై ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రమాదకరంగా నిద్రిస్తూ కనిపించారు.

కారుపై నిద్రిస్తున్న చిన్నారులను గమనించిన ఓ వ్యక్తి ఒక్కసారిగా షాక్‌ అయ్యాడు. వెంటనే తన ఫోన్‌లో వీడియో తీస్తూ కారు డ్రైవర్‌ను ఈ విషయంపై ప్రశ్నించాడు. అయితే, డ్రైవర్‌ మాత్రం సమాధానం ఇవ్వకుండా అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను సదరు వ్యక్తి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేయగా అదికాస్తా ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు డ్రైవర్‌పై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు ఘటనపై మాపుసా పోలీసులు స్పందించారు. వీడియో ఆధారంగా కేసు నమోదు చేశారు.

Absolutely insane! How TF do you as a parent even think this is a safe thing to do? #Goa pic.twitter.com/J9b27T9Top

— That Goan Guy (@schmmuck) December 27, 2023