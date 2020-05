యూపీ : ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ లోని పిలిభిత్ జిల్లాలో ఓ పులి వీరంగం సృష్టించింది. వ్య‌వ‌సాయ‌క్షేత్రంలో ధాన్యాన్ని తీసుకువెళ్లేందుకు ముగ్గురు రైతులు ట్రాక్ట‌ర్ పై వెళ్లారు. అయితే హ‌ఠాత్తుగా పులి పొద‌ల్లో నుంచి దూసుకొచ్చి..ట్రాక్ట‌ర్ పై ఉన్న ముగ్గురు రైతులపై దాడి చేశారు. అయితే రైతులు అప్ర‌మ‌త్త‌మై పొడ‌వాటి క‌ర్ర‌ల సాయంతో ఆ పులిని అడ్డుకుని పారిపోయేలా చేశారు.



పులి దాడిలో రైతుల‌కు గాయాల‌య్యాయి. ట్రాక్ట‌ర్ కు కొంతదూరంలో వాహ‌నం నిలిపిన వారు ఈ ఘ‌టనను వీడియో తీసి..సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేశారు. రైతుల ఫిర్యాదు మేర‌కు రంగంలోకి దిగిర ఫారెస్ట్ అధికారులు పులి ఆచూకీని తెలుసుకునే ప‌నిలో ప‌డ్డార‌ని ఫిలిబిత్ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ వైభ‌వ్ శ్రీవాత్స‌వ తెలిపారు.

.

#WATCH A tiger attacks farmers, who were on a tractor, at a village in the Pilibhit district. Three people were injured in the attack. (01.05.20) pic.twitter.com/YaPgm0YfVC