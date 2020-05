గుడ్లగూబలు.. పూల్‌ పార్టీ ఎంజాయిమెంట్‌

ఎండలు మండుతున్నాయ్‌.. మన దేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా ఎండలు దంచికొడ్తున్నాయి. ఎండ వేడిమి నుంచి తప్పించుకొనేందుకు మనుషులు వివిధ మార్గాలను ఆన్వేషిస్తుండగా.. మూగజీవాలు మాత్రం చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాయి. ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం కల్పించేందుకు వివిధ జూపార్క్‌లతో నీటిని చిమ్మడం, పరదాలు కట్టడం, గడ్డితో గుడిసెలు వేయడం వంటి పనులు చేపడుతున్నారు.



సూర్యుడి సెగల నుంచి కాపాడుకొనేందుకు గుడ్లగూబలు పూల్‌ పార్టీ చేసుకొన్నాయి. ఆరు సంతతి గత ఈ గుడ్లగూబ కుటుంబం హాయిగా జలకాలాడుతూ ఎండ వేడిమి నుంచి ఎలా ఉపశమనం పొందుతున్నాయో చూడండి.. అంటూ ఓ నెటిజెన్‌ వాటి ఫొటోలను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఈ గుడ్లగూబల స్నానాలు నచ్చడంతో ఐదు రోజుల్లో దాదాపు 3.3 లక్షల మంది లైక్‌ కొట్టగా.. 74,500 మంది రీట్వీట్‌ చేయడం విశేషం.

a family of 6 little owls took over my friend's back yard? owl POOL PARTY????? pic.twitter.com/XlFwLmfYGo