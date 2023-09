September 5, 2023 / 10:50 AM IST

బెంగుళూరు: సూర్యుడి అధ్య‌య‌నం కోసం ప్ర‌యోగించిన ఆదిత్య ఎల్‌1(Aditya-L1) స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ వ‌డివ‌డిగా దూసుకెళ్తోంది. అయితే ఇవాళ తెల్ల‌వారుజామున .. ఆదిత్య ఎల్‌1 మ‌రో క‌క్ష్య‌లోకి ప్ర‌వేశించింది. క‌క్ష్య మార్పు ప్ర‌క్రియ‌ను రెండోసారి ఇస్రో చేప‌ట్టింది. బెంగుళూరులో ఉన్న ఐఎస్టీఆర్ఏసీ సెంట‌ర్ నుంచి ఆ ఎర్త్‌బౌండ్ మాన్యువ‌ర్‌ను విజ‌య‌వంతంగా చేప‌ట్టారు. మారిష‌స్‌, బెంగుళూరు, పోర్టు బ్లెయిర్‌లో ఉన్న ఇస్రో గ్రౌండ్ స్టేష‌న్లు ఆ క‌క్ష్యమార్పు ఆపరేష‌న్ స‌మ‌యంలో శాటిలైట్‌ను ట్రాక్ చేశాయి. 282 కిమీ x 40225 కిమీ వ‌ద్ద.. ఆదిత్య ఎల్‌1 స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ కొత్త క‌క్ష్య‌లోకి ప్ర‌వేశించింది. ఇక ఈనెల 10వ తేదీన మూడ‌వ సారి క‌క్ష్య మార్పు ఆప‌రేష‌న్ చేప‌ట్ట‌నున్న‌ట్లు ఇస్రో తెలిపింది. సెప్టెంబ‌ర్ 10వ తేదీన తెల్ల‌వారుజామున 2.30 నిమిషాల‌కు ఆ స్టంట్ ఉంటుంద‌ని ఇస్రో వెల్ల‌డించింది.

Aditya-L1 Mission:

The second Earth-bound maneuvre (EBN#2) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru.

ISTRAC/ISRO's ground stations at Mauritius, Bengaluru and Port Blair tracked the satellite during this operation.

The new orbit attained is 282 km x 40225 km.

The next… pic.twitter.com/GFdqlbNmWg

— ISRO (@isro) September 4, 2023