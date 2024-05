May 20, 2024 / 04:12 PM IST

Loksabha Elections 2024 : కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో వ‌య‌నాద్ (కేర‌ళ‌), రాయ్‌బ‌రేలి (యూపీ) నుంచి పోటీ చేస్తున్న రాహుల్ గాంధీ సోమ‌వారం రాయ్‌బ‌రేలిలో ప‌ర్య‌టించారు. రాయ్‌బ‌రేలిలోని ఓ పోలింగ్ కేంద్రాన్ని సంద‌ర్శించి పోలింగ్ స‌ర‌ళిని ప‌రిశీలించారు.

రాహుల్ రాక‌తో పోలింగ్ కేంద్రం వ‌ద్ద కోలాహ‌లం నెల‌కొంది. ప్ర‌జ‌లు పెద్ద‌సంఖ్య‌లో గుమికూడి రాహుల్‌తో సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నించారు. కాంగ్రెస్ కంచుకోట‌గా పేరొందిన రాయ్‌బ‌రేలిలో రాహుల్ గాంధీ విజ‌యం కోసం ఆ పార్టీ శ్రేణులు చెమ‌టోడ్చారు.

#WATCH | Congress MP and candidate from Wayanad (Kerala) and Raebareli (Uttar Pradesh) Rahul Gandhi, arrives at a polling booth in Raebareli, Uttar Pradesh to inspect it. pic.twitter.com/nwpsks2oCP

— ANI (@ANI) May 20, 2024