Tej Pratap Yadav: ములాయం కలలో కనిపించారు.. ఆయన మార్గంలో నడుస్తా: తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్

February 22, 2023 / 06:42 PM IST

పాట్నా: బీహార్‌ మంత్రి, ఆర్జేడీ చీఫ్‌ లాలూ ప్రసాద్‌ తనయుడు తేజ్‌ ప్రతాప్‌ యాదవ్‌ (Tej Pratap Yadav) మరోసారి తనదైన స్టైల్‌తో మీడియాను ఆకట్టుకున్నారు. పర్యావరణ, అటవీ శాఖ మంత్రి అయిన ఆయన బుధవారం ఉదయం సైకిల్‌పై సెక్రటేరియట్‌లోని తన కార్యాలయానికి వెళ్లారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ మాజీ సీఎం, సమాజ్‌వాదీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడైన దివంగత ములాయం సింగ్‌ యాదవ్‌ బుధవారం ఉదయం తనకు కలలో కనిపించినట్లు తేజ్‌ ప్రతాప్‌ తెలిపారు. ఆయన తనను కౌగిలించుకుని ఆప్యాయంగా ఆశీర్వదించారని చెప్పారు. ములాయం సింగ్‌ యాదవ్‌ నుంచి తాను స్ఫూర్తి పొందానని, ఇకపై జీవితాంతం ఆయన మార్గంలో నడిచేందుకు ప్రయత్నిస్తానని అన్నారు. ‘ఇవాళ సైకిల్‌పై నా మంత్రిత్వ శాఖ అరణ్య భవన్‌కు వెళ్తున్నాను’ అని ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు. ములాయం సింగ్‌ యాదవ్‌ ఫొటోతోపాటు ఆయన సైకిల్‌ తొక్కుతున్న ఫొటోను అందులో పోస్ట్‌ చేశారు.

అనంతరం మంత్రి తేజ్‌ ప్రతాప్‌ యాదవ్‌, తనకు వచ్చిన కల గురించి మీడియాకు వివరించారు. ములాయం సింగ్‌ యాదవ్‌ తనను చూసి ఆశ్చర్యపోయారని, హఠాత్తుగా ఇక్కడకు ఎలా వచ్చావని అడిగారని తెలిపారు. నేను బృందావన్‌కు వెళ్తూ మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలనిపించిందని ములాయంతో చెప్పానన్నారు. ఆయన గ్రామాన్ని సందర్శించాలన్న తన కోరికను వ్యక్తం చేయగా నేతాజీ అంగీకరించినట్లు తేజ్‌ ప్రతాప్‌ తెలిపారు. దీంతో ఒక సైకిల్‌ ఏర్పాటు చేయమని కోరగా ములాయం మరింత సంతోషించారని చెప్పారు. అనంతరం తామిద్దరం కలిసి సైకిళ్లు తొక్కుతూ సమీపంలోని గ్రామంలో జరిగిన ఒక వివాహానికి హాజరై తిరిగి వచ్చామన్నారు.

మరోవైపు కలలో కనిపించిన ములాయం సింగ్‌ యాదవ్‌ ఆయన చేతి వాచీని తనకు బహుమతిగా ఇచ్చారని తేజ్‌ ప్రతాప్‌ యాదవ్‌ తెలిపారు. దీంతో భావోద్వేగం చెందిన తాను ఏడ్చినట్లు చెప్పారు. ఇది చూసి నేతాజీ కళ్లలో కూడా నీళ్లు వచ్చాయన్నారు. అనంతరం ఆయన తనను ఆప్యాయంగా హత్తుకున్నారని, ఆకస్మికంగా మెలుకువ వచ్చిందని మీడియాకు వెల్లడించారు.

#WATCH | Patna: Bihar's Environment, Forest and Climate Change minister and RJD leader Tej Pratap Yadav rides a bicycle to the secretariat. He says that he saw late SP patron Mulayam Singh Yadav in his dreams and took inspiration from him to use a bicycle to save the environment. pic.twitter.com/Zh3EDruEAC

— ANI (@ANI) February 22, 2023