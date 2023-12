December 24, 2023 / 05:47 PM IST

Techie murder : ప్రియుడి చేతిలో ఓ 25 ఏళ్ల సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్‌ దారుణ హత్యకు గురైంది. నమ్మినవాడే ఆమెను అత్యంత కిరాతకంగా హతమార్చాడు. గొలుసులతో బంధించి, బ్లేడుతో కోసి, బతికుండగానే ఒంటిపై పెట్రోల్‌ పోసి తగులబెట్టాడు. తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజధాని చెన్నై సమీపంలోని తాలంబూర్‌లో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ దారుణ హత్య తమిళనాడు వ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే.. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగిన నందిని (25), వెట్రిమారన్‌ (26) ప్రేమికులు. వీరిద్దరూ మధురైలోని ఒకే ఉన్నత పాఠశాలలో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్‌ పూర్తి చేసుకున్నారు. ఎనిమిది నెలల క్రితం ఇద్దరూ ఒకే కంపెనీలో ఉద్యోగంలో చేరారు. ఈ క్రమంలో నందిని మరెవరితోనో చనువుగా ఉంటున్నదని వెట్రిమారన్‌ అనుమానించాడు. ఆ అనుమానమే పెనుభూతమై అతడిని హంతకుడిని చేసింది.

అనుమానంతో నందినిని చంపాలని నిర్ణయించుకున్న వెట్రిమారన్‌ శనివారం రాత్రి ఆమె ఇంటికి వెళ్లాడు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఆమెపై ముందుగా బ్లేడుతో దాడి చేశాడు. తీవ్రంగా గాయపడి రక్తమోడుతున్న ఆమెను గొలుసులతో బంధించాడు. అనంతరం ఆమె బతికుండగానే పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు. సగానికంటే ఎక్కువగా కాలిపోయి ఉన్న మృతదేహాన్ని చూసి స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

వెంటనే ఘటన ప్రాంతానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. నిందితుడు వెట్రిమారన్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీకి పంపారు. అయితే నందిని హత్య వెనుక ఓ ట్రాన్స్‌జెండర్‌ పాత్ర కూడా ఉన్నట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

A software engineer was chained and burnt alive to death at Thalambur in the city southern suburban on Saturday. The deceased woman was identified as R Nandhini, 25. Police solved the case by arresting a transsexual Vetrimaran.

— A Selvaraj (@Crime_Selvaraj) December 24, 2023