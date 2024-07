MK Stalin | హత్యకు గురైన బీఎస్పీ నేత కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన సీఎం స్టాలిన్‌

July 9, 2024 / 12:24 PM IST

MK Stalin | తమిళనాడు (Tamil Nadu)లో హత్యకు గురైన బీఎస్పీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు (BSP chief) కె ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్‌ (K Armstrong) కుటుంబాన్ని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ (MK Stalin) పరామర్శించారు. మంగళవారం ఉదయం ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్‌ నివాసానికి వెళ్లిన స్టాలిన్‌.. ఆయన చిత్ర పటం వద్ద పూలు ఉంచి అంజలి ఘటించారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించి వారికి ధైర్యం చెప్పారు.

ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ శుక్రవారం రాత్రి పెరంబూరులోని తన ఇంటికి సమీపంలో దారుణ హత్యకు గురైన విషయం తెలిసిందే. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు బైకులపై వచ్చి ఆయనను హత్య చేశారు. ఆదివారం బీఎస్పీ జాతీయ అధ్యక్షురాలు మాయావతి చెన్నైకి వచ్చి ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ పార్థివ‌దేహానికి నివాళులు అర్పించారు. ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ హత్య కేసును తమిళనాడు ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా తీసుకుని సీబీఐకి అప్పగించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ హత్యతో దళిత నేతలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారన్నారు.

ఈ హ‌త్య కేసును త‌మిళ‌నాడు సర్కారు సీరియ‌స్‌గా తీసుకుంది. ఘటనకు బాధ్యుడిగా చెన్నై సీపీ సందీప్ రాయ్ రాథోడ్‌ను బ‌దిలీ చేసింది. పోలీస్‌ ట్రెయినింగ్ కాలేజీ డీజీపీగా ఆయనను నియ‌మించింది. అడిషన‌ల్ సీపీగా ఉన్న ఎ అరుణ్‌ను చెన్నై న‌గ‌ర కొత్త క‌మిష‌న‌ర్‌గా నియ‌మించింది.

