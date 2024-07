Vijay Thalapathy | నీట్‌పై ప్రజలు విశ్వాసం కోల్పోయారు.. ఈ సమస్యకు ఒక్కటే పరిష్కారం : హీరో విజయ్‌

July 3, 2024 / 11:28 AM IST

Vijay Thalapathy | నీట్‌ యూజీ-2024 పరీక్ష పేపర్‌ లీకేజీ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నీట్‌ పరీక్షలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నీట్‌ అంశంపై తమిళ స్టార్‌ దళపతి విజయ్‌ (Thalapathi Vijay) తాజాగా స్పందించారు. ప్రజలు నీట్‌పై విశ్వాసం కోల్పోయారన్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

ఓ పార్టీ కార్యక్రమంలో విజయ్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘నీట్ పరీక్షపై ప్రజలకు నమ్మకం పోయింది. దేశానికి నీట్ అవసరం లేదు. నీట్ నుంచి మినహాయింపు ఒక్కటే పరిష్కారం. రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో నీట్‌కి వ్యతిరేకంగా ఆమోదించిన తీర్మానాన్ని స్వాగతిస్తున్నాను. తమిళనాడు ప్రజల భావోద్వేగాలను గౌరవించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. విద్యను సమ్మిళిత జాబితా నుండి రాష్ట్ర జాబితా కిందకు తీసుకురావాలి. నీట్‌ పరీక్ష కారణంగా తమిళనాడులో పెద్ద సంఖ్యలో పేద, అర్హులైన, అట్టడుగున ఉన్న విద్యార్థులు వైద్య విద్యను అభ్యసించలేకపోతున్నారు’ అని విజయ్‌ అన్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్రత్యేక ఉమ్మడి జాబితాను రూపొందించడానికి రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇందులో విద్య, ఆరోగ్యాన్ని కూడా జోడించాలన్నారు.

Chennai, Tamil Nadu | Speaking at a party event, TVK chief and actor, Vijay says, “People have lost faith in NEET examination. The nation doesn’t need NEET. Exemption from NEET is the only solution. I wholeheartedly welcome resolution against NEET which was passed in the State… pic.twitter.com/PatKO7MSWU — ANI (@ANI) July 3, 2024

Chennai, Tamil Nadu | “As an interim solution, the Indian Constitution should be amended to create a ‘Special Concurrent List’ and Education and Health should be added under it,” says Vijay, TVK chief and actor, speaking on NEET issue. pic.twitter.com/MKshMeLvwo — ANI (@ANI) July 3, 2024

#ThalapathyVijay About NEET “The truth is that due to the NEET exam, a significant number of poor, deserving, and marginalized students in Tamil Nadu are not able to pursue Medicine.”#TVKVijayHonorsStudentspic.twitter.com/nqfSmiy9zo — Kolly Corner (@kollycorner) July 3, 2024

