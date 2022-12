December 28, 2022 / 12:03 PM IST

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ 138వ వ్య‌వ‌స్థాప‌క దినోత్స‌వాన్ని జ‌రుపుకుంటోంది. ఢిల్లీలోని ఏఐసీసీ ప్ర‌ధాన కార్యాల‌యంలో ఫౌండేష‌న్ డే ఉత్స‌వాలు జ‌రిగాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో రాహుల్ గాంధీ ఆ కార్య‌క్ర‌మానికి హాజ‌ర‌య్యారు. ఇటీవ‌ల భార‌త్ జోడో యాత్ర నిర్వ‌హిస్తున్న ఆయ‌న .. టీ ష‌ర్ట్‌లోనే టూర్ చేస్తున్నారు. చాలా స్పీడ్‌గా వాకింగ్ చేస్తూ చెలాకీగా క‌నిపిస్తున్నారు. అయితే ఇవాళ ఢిల్లీలో జ‌రిగిన ఈవెంట్‌కు కూడా రాహుల్ టీష‌ర్ట్‌లో వ‌చ్చారు. ఆ స‌మ‌యంలో ఓ రిపోర్ట‌ర్ ప్ర‌శ్న వేస్తూ.. ఇవాళ కూడా మీరు టీష‌ర్ట్‌లోనే వ‌చ్చారా అని అడిగారు. దానికి రాహుల్ గాంధీ కౌంట‌ర్ ఇచ్చారు. ప్ర‌స్తుతం టీష‌ర్ట్‌ల‌దే న‌డుస్తోంద‌ని, ఎప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఆ హ‌వా ఉంటుందో, అప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఇలాగే కొన‌సాగిస్తాన‌ని అన్నారు. టీష‌ర్ట్ హీ చ‌ల్ ర‌హి హై ఔర్ జ‌బ్ త‌క్ చ‌ల్ ర‌హి హై చ‌లాయింగే అంటూ రాహుల్ కామెంట్ చేశారు.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi replies to a question about him wearing a T-shirt.

Reporter to Rahul Gandhi: Today also in T-shirt…

Rahul Gandhi: T-shirt hi chal rahi hai aur jab tak chal rahi hai chalayenge… pic.twitter.com/S5OB4TuKfZ

— ANI (@ANI) December 28, 2022