February 27, 2023 / 05:52 PM IST

తిరువ‌నంత‌పురం : జీవితంలో ఎంత ఎదిగినా కాలేజ్ లైఫ్ గుర్తుకురాగానే ఎవ‌రికైనా అంతులేని ఉత్సాహం క‌ట్టలు తెంచుకుంటుంది. ఆడిపాడే వ‌య‌సులో చేసిన అల్ల‌ర్లు తీపి జ్ఞాప‌కాలుగా కండ్ల ముందు మెదులుతుంటాయి. ఇక కేర‌ళ‌లోని కాలిక‌ట్ మెడిక‌ల్ కాలేజ్‌లో 1966 బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ రీయూనియ‌న్ ఫంక్ష‌న్‌లో మ‌ళ‌యాళం సాంగ్‌ ప‌లా ప‌ల్లికి డ్యాన్స్ చేసిన వీడియో (Viral Video) నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోంది.

Reunion of 1966 batch MBBS, Calicut Medical College #Kerala

All are 75+ years old!

Celebrating life!

Way to go! pic.twitter.com/sTWVGxbLGW

— Dr Roy Kallivayalil (@RoyKallivayalil) February 26, 2023