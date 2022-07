July 26, 2022 / 05:02 PM IST

మనం చదువుకునే సమయంలో చాలా రకాల టీచర్లు కనిపిస్తారు. కొందరు మంచితనంతో మనల్ని గెలుస్తారు. కొందరు కోపంగా చదివిస్తారు. అయితే కొందరు మాత్రం ‘‘నువ్వు ఒక్క పని కూడా చెయ్యలేవు. నువ్వు చచ్చినా పాస్ అవ్వవు’’ అంటూ నిరుత్సాహ పరుస్తారు. ఇదిగో ఇలాంటి టీచరే ఒక అమ్మాయికి ఎదురైంది.

పదో తరగతి ట్యూషన్లో తనను నిరుత్సాహ పరిచిన టీచర్‌పై సదరు అమ్మాయి స్వీట్ రివెంజ్ తీర్చుకుంది. తాజాగా ఇంటర్మీడియెట్ పరీక్షలు కూడా పాసయ్యానని, తనకు నచ్చిన యూనివర్సిటీలో నచ్చిన కోర్సులో చేరానని మెసేజ్ పంపింది. అదే సమయంలో తనకు చదువు చెప్పినందుకు థాంక్యూ చెప్తూ ఈ మెసేజ్ చెయ్యడం లేదని, భవిష్యత్తులోనైనా విద్యార్థుల పట్ల దయగా వ్యవహరించాలని టీచర్‌కు పాఠాలు నేర్పిందా అమ్మాయి.

ఈ వాట్సాప్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. సదరు టీచర్ స్థానికంగా బాగా పాపులర్ అవడం వల్ల చాలా మంది విద్యార్థులు కూడా దీనిపై స్పందిస్తున్నారు. కొందరైతే తాము కూడా ఇలాగే మెసేజ్‌లు చేస్తామంటున్నారు.

Two years ago, me and my friend decided to text our teacher the day our results come out 😀 pic.twitter.com/iDUd6XyhZG

— famouspringroll (@hasmathaysha3) July 22, 2022