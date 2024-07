Pinarayi Vijayan | ఇది అత్యంత బాధాకరమైన విపత్తు.. వయనాడ్‌ విలయంపై సీఎం పినరయి విజయన్‌

July 31, 2024 / 04:42 PM IST

Pinarayi Vijayan | వయనాడ్‌ (Wayanad)లో కొండచరియలు (Landslides) విరిగిపడిన ప్రాంతంలో సహాయక చర్యలు పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయని కేరళ ముఖ్యమంత్రి (Kerala CM) పినరయి విజయన్‌ (Pinarayi Vijayan) తెలిపారు. ఇప్పటి వరకూ 144 మృతదేహాలను వెలికి తీసినట్లు ప్రకటించారు. కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనపై సీఎం మాట్లాడారు. ఇది ఊహించని, చాలా బాధాకరమైన విపత్తు అని పేర్కొన్నారు.

‘వయనాడ్‌లో సహాయక చర్యలు పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇది ఊహించని, అత్యంత బాధాకరమైన విపత్తు. రెస్క్యూ బృందాలు ఇప్పటి వరకూ 144 మృతదేహాలను వెలికితీశారు. అందులో 79 మంది పురుషులు, 64 మంది మహిళలు ఉన్నారు. ఇంకా 191 మంది గల్లంతయ్యారు. వారి కోసం గాలింపు ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి. విపత్తు ప్రాంతం నుండి వీలైనంత ఎక్కువ మందిని తరలించేందుకు రెస్క్యూ టీమ్‌ శ్రమిస్తోంది. రక్షించిన వారికి అవసరమైన వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్నాం’ అని సీఎం పినరయి విజయన్‌ తెలిపారు.

