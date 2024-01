Ship Hijacked | 15 మంది భారతీయులు ఉన్న నౌక హైజాక్‌.. రంగంలోని ఇండియన్‌ నేవీ

January 5, 2024 / 11:35 AM IST

Ship Hijacked | భారతీయ సిబ్బందితో (Indian crew aboard) కూడిన ఓ నౌక సోమాలియా తీరం (Somalia coast)లో హైజాక్‌కు గురైంది (Ship Hijacked). ఈ నౌకను MV LILA NORFOLగా గుర్తించినట్లు భారత నావికాదళం తెలిపింది. గురువారం సాయంత్రం ఈ నౌక హైజాక్‌కు గురైనట్లు తెలిపింది. లైబీరియన్‌ జెండా (Liberian flag)తో కూడిన ఈ షిప్‌లో 15 మంది భారతీయ సిబ్బంది ఉన్నట్లు మిలిటరీ అధికారులను ఊటంకిస్తూ ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్‌ఐ వెల్లడించింది. ఆ నౌకపై నిఘా ఉంచినట్లు భారత నావికాదళ (Indian Navy) అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు పరిస్థితిని పరిష్కరించడానికి ఇండియన్ నేవీ యుద్ధనౌక ఐఎన్‌ఎస్‌.. రంగంలోకి దిగినట్లు చెప్పారు.

Indian Navy is closely monitoring a hijacked ship ‘MV LILA NORFOLK’ ship about which information was received last evening. There are 15 Indian crew on board the Liberian-flagged vessel which was hijacked near Somalia’s coast. Indian Navy aircraft have been keeping a watch on the… pic.twitter.com/ca3o9zREE9

