Hindu Temple | మరోసారి రెచ్చిపోయిన తీవ్రవాదులు.. హిందూ ఆలయంపై ఖలిస్తానీ అనుకూల రాతలు

January 5, 2024 / 11:09 AM IST

Hindu Temple | ఖలిస్తానీ మద్దతుదారుల ఆగడాలు నానాటికీ పెరుగుతున్నాయి. హిందూ ఆలయాలను (Hindu Temple) టార్గెట్‌ చేస్తూ దాడులకు తెగబడుతున్నారు. తాజాగా అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా (California)లో గల ఓ హిందూ ఆలయంపై మరోసారి దాడి చేశారు. హేవార్డ్ లోని షెరావలి ఆలయం గోడలపై ఖలిస్తానీ అనుకూల గ్రాఫిటీ (Graffiti)తో విధ్వంసం సృష్టించారు. ప్రధాని మోదీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు రాశారు. ‘మోదీ టెర్రరిస్ట్ ఖలిస్తానీ జిందాబాద్‌’ అని రాశారు. గోడ‌ల‌పై గ్రాఫిటీ రాతలకు చెందిన ఫోటోల‌ను హిందూ అమెరిక‌న్ ఫౌండేష‌న్ (Hindu American Foundation) త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో పోస్టు చేసింది.

కాగా, గతేడాది డిసెంబర్ 23న కాలిఫోర్నియా నివార్క్‌లోని స్వామినారాయ‌ణ్ మందిరం గోడలపై ఖలిస్తాన్ మద్దతు వ్యాఖ్యలను రాసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రధాని మోదీకి వ్యతిరేకంగా పలు కామెంట్స్ చిత్రీకరించారు. ఒక్క అమెరికాలోనే కాదు కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, యూకేల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో హిందూ దేవాలయాలపై ఖలిస్తానీ తీవ్రవాదులు దాడులకు తెగబడుతున్న విషయం తెలిసిందే.

#Breaking: Another Bay Area Hindu temple attacked with pro-#Khalistan graffiti.

The Vijay’s Sherawali Temple in Hayward, CA sustained a copycat defacement just two weeks after the Swaminarayan Mandir attack and one week after a theft at the Shiv Durga temple in the same area.… pic.twitter.com/wPFMNcPKJJ

— Hindu American Foundation (@HinduAmerican) January 5, 2024