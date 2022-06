June 6, 2022 / 01:06 PM IST

ముంబై: బాలీవుడ్‌ నటుడు సల్మాన్‌ ఖాన్‌కు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం భద్రతను రెట్టింపు చేసింది. సల్మాన్‌ ఖాన్‌, ఆయన తండ్రి సలీమ్‌ ఖాన్‌లను చంపుతామంటూ ఆదివారం బెదిరింపు లేఖలు వచ్చాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన రాష్ట్ర హోం శాఖ ఆయనకు భద్రతను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నది.

పంజాబ్‌ సింగర్‌ సిద్ధూకు పట్టిన గతే సల్మాన్‌ ఖాన్‌కు కూడా పడుతుందని దుండగులు బెదిరింపు లేఖలో హెచ్చరించారు. దీంతో అప్రమత్తమైన సల్మాన్‌.. బాంద్రా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దుండగుల లేఖ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా క్రైమ్‌బ్రాంచ్‌ పోలీసులు సల్మాన్‌ను కలిశారు. కాగా, పంజాబీ సింగర్‌ సిద్దూ మూసేవాలా హత్య నేపథ్యంలో ఈ బెదిరింపు లేఖలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

Mumbai | A Crime Branch team leaves from the residence of actor Salman Khan

Salman Khan & his father Salim Khan received a threat letter, yesterday. Bandra Police has filed an FIR against an unidentified person & further probe is underway. The actor's security has been increased pic.twitter.com/kvgyTGfeV1

— ANI (@ANI) June 6, 2022