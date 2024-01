Hemant Soren | సోరెన్‌ ఇంట్లో రూ.36 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్న ఈడీ అధికారులు

January 30, 2024 / 01:05 PM IST

Hemant Soren | మనీలాండరింగ్‌ (money laundering case) ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్న జార్ఖండ్‌ ముఖ్యమంత్రి (Jharkhand Chief Minister ) హేమంత్‌ సోరెన్‌ (Hemant Soren) అధికారిక నివాసంలో సోమవారం జరిగిన సోదాల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (Enforcement Directorate) అధికారులు పలు కీలక పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఢిల్లీలోని సోరెన్‌ అధికారిక నివాసానికి వెళ్లిన ఈడీ అధికారులు అక్కడ సోదాలు చేపట్టారు. ఈ సోదాల్లో సోరెన్‌కు చెందిన రెండు బీఎండబ్ల్యూ కార్లు, కొన్ని నేరారోపణ పత్రాలు సహా రూ. 36 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు (cash seized).

Jharkhand CM Hemant Soren remains untraceable. Enforcement Directorate has recovered Rs 36 lakhs in cash and also seized two cars from the Delhi residence of Jharkhand CM Hemant Soren during the probe into a money laundering case linked to an alleged land scam: Sources pic.twitter.com/Hx605sZAiW

