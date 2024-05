BrahmaAnandam | బ్రహ్మీ, రాజా గౌతమ్‌ కాంబోలో బ్రహ్మాఆనందం.. ఫన్నీగా ప్రోమో

May 8, 2024 / 12:57 PM IST

BrahmaAnandam | కింగ్ ఆఫ్‌ కామెడీ బ్రహ్మానందం తొలిసారి తన కుమారుడు రాజా గౌతమ్‌ (Raja goutham) తో స్క్రీన్‌ షేర్ చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం బ్రహ్మానందం (BrahmaAnandam ). ఆర్‌వీఎస్‌ నిఖిల్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ అప్‌డేట్‌ను ప్రోమో రూపంలో అందించారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రాన్ని మసూద లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందించిన స్వధర్మ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై రాహుల్‌ యాదవ్‌ నక్కా నిర్మి్స్తున్నారు.

బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిశోర్‌, రాజా గౌతమ్‌ కాంబోలో కట్‌ చేసిన ప్రోమో ఫన్నీగా సాగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఈ తండ్రీ కొడుకులిద్దరూ ఆన్ స్క్రీన్‌లో తాతామనవళ్లుగా నటిస్తుండటం విశేషం. త్వరలో షూటింగ్‌ షురూ కానున్న ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్‌ 6న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రంలో ప్రియా వడ్లమాని, ఐశ్వర్య హొలక్కల్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. సాండిల్య పిసపాటి సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

అరే వాడికి నువ్వైనా చెప్పరా.. పుష్కరమైంది వాడు సినిమా చేసి.. ప్రతీ స్టోరీ వింటాడు.. అందులో డెప్త్‌, కాన్సెప్ట్‌ లేదనో.. ఏదేదో చెప్తుంటాడు. ఇంతవరకు చేయలేదని బ్రహ్మీ, వెన్నెల కిశోర్‌ను అడుగుతాడు. ఇవన్నీ ఉన్న ప్రాజెక్ట్‌ ఏదో ఒకే చేశాడట.. ఇందాక అన్నాడంటూ వెన్నెల కిశోర్‌ బ్రహ్మీకి చెప్తాడు. ఫన్నీగా సాగుతున్న సినిమా అనౌన్స్‌మెంట్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది.

