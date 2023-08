Chandrayaan – 3 | చంద్రయాన్‌-3లో ప్రయాణించిన వ్యోమగాములకు సెల్యూట్.. రాజస్థాన్‌ మంత్రి అవగాహనాలేమి మాటలు

August 24, 2023 / 12:38 PM IST

Chandrayaan – 3 | అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో భారత్‌ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. రోదసిలో ఇప్పటివరకు ఏ దేశమూ అందుకోలేకపోయిన లక్ష్యాన్ని ఇస్రో (ISRO) విజయవంతంగా చేరుకుంది. అత్యంత సంక్లిష్టమైన చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం (South Pole)పై విక్రమ్‌ ల్యాండర్‌ (Vikram Lander)ను దించింది. విజయవంతమైన ఈ ప్రయోగంతో మన దేశ కీర్తిని ఇస్రో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాటింది. విద్యార్థులు, ప్రముఖులు, సామాన్య ప్రజలు సైతం ఈ ప్రయోగాన్ని ఆద్యంతం ఆసక్తిగా గమనించారు. రాకెట్‌ను నింగిలోకి ప్రయోగించినప్పటి నుంచి క్షణక్షణం ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఇక చివరి దశలో రోవర్‌ జాబిల్లిపై కాలు మోపే క్షణాలను ప్రత్యక్షంగా చూసి ఉద్విగ్నానికి లోనయ్యారు. మిషన్‌ సక్సెస్‌ కావడంతో ఒక్కసారిగా ఆనందంతో సంబరాలు చేసుకున్నారు.

అయితే, రాజస్థాన్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ మంత్రి (Rajasthan Minister) మాత్రం చంద్రయాన్‌-3 ప్రయోగాన్ని సరిగ్గా గమనించినట్లు కనిపించట్లేదు. ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండి కూడా చంద్రయాన్‌ ప్రయోగం గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోకుండానే నోరు జారి ట్రోల్స్‌కు గురవుతున్నారు. చంద్రయాన్‌-3 విజయవంతం అయిన సందర్భంగా రాజస్థాన్‌ క్రీడల శాఖ మంత్రి అశోక్‌ చందన్‌ (Ashok Chandna) మీడియాతో మాట్లాడారు. చంద్రుడిపై సేఫ్‌ ల్యాండ్‌ అయినందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. అందులో ప్రయాణించిన వారికి సెల్యూట్‌ చేస్తున్నానంటూ అవగాహనలేమితో మాట్లాడారు. ‘చంద్రుడిపై సేఫ్‌ ల్యాండ్‌ అయినందుకు సంతోషంగా ఉంది. చంద్రయాన్‌-3లో ప్రయాణించిన వ్యోమగాములకు నా సెల్యూట్. సైన్స్‌ స్పేస్‌ రీసెర్చ్‌లో ఇండియా మరో అడుగు ముందుకేసింది. మిషన్‌ సక్సెస్‌ అయిన సందర్భంగా భారత పౌరులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నా‌’ అంటూ ఎంతో గొప్పగా చెప్పారు.

చంద్రయాన్‌ 3 ద్వారా భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో వ్యోమగాములను జాబిల్లిపైకి పంపిస్తోందని మంత్రి అనుకుంటున్నారు. ఇది మానవ రహిత మిషన్‌ అనే విషయం కూడా ఆయనకు తెలియకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. ఏమాత్రం అవగాహన లేకుండా సాధారణంగా నోటికి వచ్చింది మీడియాతో మాట్లాడేసి వెళ్లిపోయారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. దీనిపై నెటిజన్లు జోకులు పేలుస్తూ.. మంత్రికి చురకలంటిస్తున్నారు.

Gems of Congress 🙏🏻

"I salute the passengers who went in Chandrayaan"

Ashok Chandna, Sports Minister, Government of Rajasthan pic.twitter.com/0WXHqtjxAL

— Shirish Thorat (@shirishthorat) August 23, 2023