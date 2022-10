October 16, 2022 / 04:24 PM IST

ముంబై: మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలోని కుర్లా రైల్వేస్టేషన్‌లో ఈ నెల 12న ఓ అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రయాణికులతో రైల్వేస్టేషన్‌కు వచ్చిన ఓ ఆటోడ్రైవర్‌.. ఏకంగా తన ఆటోను ప్లాట్‌ఫామ్‌ మీదకే పోనిచ్చాడు. ఈ దృశ్యాలు రైల్వేస్టేషన్‌లోని సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. అందులో ఒక వీడియోను ఎవరో సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయడంతో వైరల్ అయ్యింది.

కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి ఆస్వాదించారు. దానిపై ఫన్నీ కామెంట్స్‌ కూడా చేశారు. రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నందున ముంబై ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ప్లాట్‌ఫామ్స్‌పైకి ఆటోలను అనుమతించారని ఓ నెటిజన్‌ పేర్కొన్నాడు. కానీ కొంతమంది మాత్రం రైల్వే అధికారుల తీరును తప్పుపట్టారు. ఆటో ఏకంగా ప్లాట్‌ఫామ్‌పైకి వచ్చేదాక రైల్వే సిబ్బంది ఏం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

వైరల్‌గా మారిన ఈ వీడియో ముంబై డివిజన్‌ రైల్వే పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లడంతో.. వారు ట్విట్టర్‌ ద్వారా వివరణ ఇచ్చారు. కుర్లా రైల్వేస్టేషన్‌లో ప్లాట్‌ఫామ్ మీదకు ఆటోను తీసుకొచ్చిన డ్రైవర్‌ను అరెస్ట్‌ చేశామని తెలిపారు. నిందితుడిని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా కోర్టు అతనికి తగిన శిక్ష కూడా విధించిందని వెల్లడించారు.

When trains are late, we will get auto service directly on railway platforms.. Kurla station..

Credit goes to mumbai traffic police department.. pic.twitter.com/FbyoiPWoRt

— Thunder On Road (@thunderonroad) October 15, 2022