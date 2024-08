Rahul Gandhi | మీ పెళ్లి ఎప్పుడు..? అంటూ విద్యార్థినుల ప్రశ్న.. రాహుల్‌ సమాధానం ఇదే

August 27, 2024 / 11:44 AM IST

Rahul Gandhi | కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ (Rahul Gandhi) 54 ఏండ్లైనా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఆయన పెండ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటారా అన్న ఆసక్తి అందరిలోనూ నెలకొంది. ఈ విషయంలో రాహుల్‌ (Rahul Gandhi)కు అనేక సార్లు ప్రశ్నలు కూడా ఎదురయ్యాయి. సరైన అమ్మాయి దొరికినప్పుడు తాను వివాహం చేసుకుంటానని రాహుల్ పలు సందర్భాల్లో తెలిపారు. అయితే , తాజాగా మరోసారి రాహుల్‌ ముందు పెళ్లి ప్రస్తావన (Marriage Question) వచ్చింది. వివాహం ఎప్పుడు చేసుకుంటారు అంటూ కశ్మీరీ యువతులు కాంగ్రెస్‌ నేతను ప్రశ్నించారు.

ఇటీవలే జమ్మూ కశ్మీర్‌లో రాహుల్‌ గాంధీ పర్యటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పర్యటన నేపథ్యంలో రాహుల్‌ శ్రీనగర్‌ (Srinagar)కు చెందిన పలువురు విద్యార్ధినులతో ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా పెళ్లి చేసుకోవడంపై కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి వస్తోందా..? అంటూ రాహుల్‌ వారిని ప్రశ్నించారు. అదే సమయంలో మీ పెళ్లి ఎప్పుడు అంటూ రాహుల్‌నే ఎదురు ప్రశ్న వేశారు. దీనికి ఆయన ‘20 – 30 ఏళ్ల నుంచి ఈ ఒత్తిడిని అధిగమిస్తూ వస్తున్నా’ అంటూ నవ్వుతూ బదులిచ్చారు.

ఆ వెంటనే ‘ఏవైనా ప్లాన్లు ఉన్నాయా?’ అని వారు ప్రశ్నించగా.. ‘ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ప్లాన్లూ లేవు.. అలా అని తోసిపుచ్చలేము..’ అని అన్నారు. దీంతో ‘వివాహానికి మమ్మల్ని తప్పకుండా పిలవండి’ అంటూ అక్కడున్న విద్యార్థినులు రాహుల్‌ను కోరగా.. ‘తప్పకుండా పిలుస్తా’ అంటూ కాంగ్రెస్‌ నేత హామీ ఇచ్చారు. విద్యార్థినులతో సంభాషణకు సంబంధించిన వీడియోను రాహుల్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

The women of Kashmir have strength, resilience, wisdom and a whole lot to say.

But are we giving them a chance for their voices to be heard? pic.twitter.com/11Te8MM5fH

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 26, 2024