Rahul Gandhi Disqualified As Mp After Bizarre Sentence Says Kapil Sibal

Kapil Sibal | చట్ట ప్రకారం రాహుల్‌ అనర్హతకు గురైనట్టే : కపిల్‌ సిబాల్‌

March 24, 2023 / 12:22 PM IST

Kapil Sibal | ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (Pm Modi)పై అనుచిత వ్యాఖ్యల కేసులో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత (Congress Leader), ఎంపీ (MP) రాహుల్ గాంధీ (Rahul Gandhi)కి గుజరాత్ (Gujarat)లోని సూరత్‌ కోర్టు (Surat Court) రెండేండ్ల జైలు శిక్ష విధించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే కోర్టు ఆయనకు వెంటనే బెయిల్ మంజూరు చేసింది. పై కోర్టులో అప్పీల్ చేసుకునేందుకు 30 రోజుల గడువు ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ మాజీ సభ్యుడు (former member of the Congress ), కేంద్ర న్యాయశాఖ మాజీ మంత్రి (former Union law minister), దేశంలోని ప్రముఖ న్యాయవాదుల్లో ఒకరైన (most prominent advocates in the country) కపిల్ సిబాల్ (Kapil Sibal) స్పందించారు. కోర్టు తీర్పుతో రాహుల్‌ ఆటోమేటిక్‌గా అనర్హతకు (automatically disqualified) గురయ్యారని చెప్పారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ‘చట్ట ప్రకారం రాహుల్‌ అనర్హత (disqualified)కు గురైనట్టే. కోర్టు తీర్పుతో రాహుల్‌ ఆటోమేటిక్‌గా అనర్హతకు గురయ్యారు. కోర్టు తీర్పుపై స్టే వస్తేనే ఆయన లోక్‌సభ సభ్యుడిగా కొనసాగుతారు. చట్ట ప్రకారం ఎవరైనా ప్రజాప్రతినిధి రెండేండ్ల జైలు శిక్షకు గురైతే ఆ సభ్యుడి స్థానం ఖాళీ అయినట్టే. చట్టానికి అనుగుణంగా లోక్‌సభ స్పీకర్‌ తగిన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది’ అని పేర్కొన్నారు.

2013లో లిల్లీ థామస్‌ వర్సెస్‌ భారత ప్రభుత్వం కేసులో (Lily Thomas versus Union of India case) సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court) ఇచ్చిన తీర్పును కపిల్‌ సిబాల్‌ (Kapil Sibal) ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. ‘ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలు ఏదైనా కేసులో దోషిగా తేలి కనీసం రెండేండ్లు జైలు శిక్ష పడితే వారు ఆ పదవికి అనర్హులవుతారు. శిక్షతో తక్షణమే వారి అనర్హత అమల్లోకి వస్తుంది’ అని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది.

ప్రధాని మోదీ (Pm Modi) ఇంటి పేరును ఉద్దేశించి కర్ణాటక (Karnataka)లో 2019 లోక్‌సభ ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా రాహుల్‌ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ‘దొంగలందరి ఇంటిపేరు మోదీయే ఎందుకంటూ..?’ ఆయన ప్రశ్నించారు. దీనిపై బీజేపీ కోర్టుకు వెళ్లింది. రాహుల్‌పై పరువునష్టం కేసు వేశారు. ఈ కేసులో గురువారం విచారణ జరిపిన సూరత్‌ కోర్టు (Surat Court) రాహుల్‌ను దోషిగా తేల్చింది. ఈ మేరకు రెండేండ్లు జైలు శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది. అయితే ఈ తీర్పును పై కోర్టులో అప్పీలు చేసుకునేందుకు అవకాశం కూడా ఇచ్చింది. ఈ మేరకు శిక్షను 30 రోజుల పాటు నిలుపుదల చేసింది.

