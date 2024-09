Prime Minister Narendra Modi Tries His Hands On A Dhol Members Of The Indian Diaspora Welcomed Pm Modi On His Arrival In Singapore

PM Modi | సింగపూర్‌లో మోదీకి ఘన స్వాగతం.. ఢోలు వాయించిన ప్రధాని.. వీడియో

PM Modi | ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) విదేశీ పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఇవాళ బ్రూనై పర్యటనను ముగించుకొని సింగపూర్‌ (Singapore) వెళ్లారు.

September 4, 2024 / 03:37 PM IST

PM Modi | ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) విదేశీ పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఇవాళ బ్రూనై పర్యటనను ముగించుకొని సింగపూర్‌ (Singapore) వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం సమయంలో సింగపూర్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ల్యాండ్‌ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మోదీకి ఘన స్వాగతం లభించింది. ప్రవాస భారతీయులు మోదీకి గ్రాండ్‌ వెల్‌కమ్‌ పలికారు. మోదీకి ఓ మహిళ రాఖీ కూడా కట్టింది. ఈ సందర్భంగా అక్కడ బస చేస్తున్న హోటల్‌ వద్ద మోదీ ఢోలు (dhol) వాయించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi tries his hands on a dhol. Members of the Indian diaspora welcomed PM Modi on his arrival in Singapore. pic.twitter.com/JBWG5Bnrzk — ANI (@ANI) September 4, 2024

మోదీ బ్రూనై, సింగపూర్‌ పర్యటనకు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. రెండు రోజుల ద్వైపాక్షిక పర్యటనలో భాగంగా మంగళవారం బ్రూనై వెళ్లారు. ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధానికి 40 ఏళ్లయిన సందర్భంగా మోదీ ఈ పర్యటన చేపట్టిన వదిషయం తెలిసిందే. ద్వైపాక్షిక పర్యటన నిమిత్తం భారత ప్రధాని బ్రూనై వెళ్లడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా బ్రూనై రాజు హాజీ హసనల్‌ బోల్కియాను మోదీ భేటీ అయ్యారు. ఈ పర్యటనలో ఇరు దేశాల మధ్య పలు కీలక ఒప్పందాలు జరిగినట్లు భారత విదేశాంగ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. రెండు దేశాల మధ్య త్వరలోనే నేరుగా విమాన సర్వీసులను ప్రారంభించేందుకు అంగీకారం కుదిరినట్లు తెలిపారు. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి చెన్నై నుంచి బ్రూనై రాజధానికి విమాన సర్వీసులు ప్రారంభించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

#WATCH | A woman ties rakhi to Prime Minister Narendra Modi as he arrives at a hotel in Singapore. Members of the Indian diaspora welcomed PM Modi on his arrival in Singapore. pic.twitter.com/ZgiUsOxa46 — ANI (@ANI) September 4, 2024

#WATCH | As he arrives at a hotel in Singapore, Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome from the members of the Indian diaspora. He gives his autograph to one of the members present there. pic.twitter.com/ONGYg3oKdu — ANI (@ANI) September 4, 2024

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi welcomed by the Indian diaspora at a hotel in Singapore. During his visit, PM Modi will meet Singapore PM Lawrence Wong and President Tharman Shanmugaratnam and interact with Singaporean leadership. He will also meet with business leaders… pic.twitter.com/qIfj8XXBEm — ANI (@ANI) September 4, 2024

