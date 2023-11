Delhi | ఢిల్లీలో మరో ఐదు రోజులు స్కూల్స్‌ బంద్‌..

November 5, 2023 / 12:33 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో (Delhi) వాయు నాణ్యత తీవ్ర స్థాయిలో పడిపోయింది. గాలి కాలుష్యంతో (Air pollution) హస్తినలోని చాలాచోట్ల వాయు నాణ్యత సూచీ 450 పాయింట్లు దాటింది. దీంతో ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా దేశ రాజధానిలో ప్రాథమిక పాఠశాలలకు (Primary Schools) మరో ఐదు రోజులపాటు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే నేటివరకు హాలీడేస్‌ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం.. ఈ నెల 10 వరకు పొడిగిస్తూ ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఆరు నుంచి 12వ తరగతి వరకు స్కూళ్లు తెరిచే ఉంటాయని, అయితే విద్యార్థులు ఆన్‌క్లాసులు (Online Classes) కూడా వినవచ్చని స్పష్టం చేసింది. ఈమేరకు విద్యాశాఖ మంత్రి అతిశి (Minister Atishi) సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు.

ఢిల్లీలో వరుసగా ఆరో రోజూ వాయు నాణ్యత (Air quality) 460 పాయింట్లు దాటింది. షాదీపూర్‌, వజీర్పూర్‌, ఓఖ్లా సహా పలుచోట్ల దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకున్నది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గాలి పీల్చడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. విషవాయుల గాఢత (పీఎం) 2.5 సాయిలో ఉన్నది. ఇది డబ్ల్యూహెచ్‌వో జారీచేసిన ప్రమాణాల కంటే 80 రెట్లు అధికం. ఈ గాలిని పీల్చడంతో ప్రజలు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవడంతోపాటు కంటి దురద, శ్వాస కోశ సంబంధిత రోగాల బారిన పడే అవకాశం ఉందని వైదులు ఆందోళన వ్యక్తచేస్తున్నారు.

As pollution levels continue to remain high, primary schools in Delhi will stay closed till 10th November.

For Grade 6-12, schools are being given the option of shifting to online classes.

— Atishi (@AtishiAAP) November 5, 2023