Droupadi Murmu | అయోధ్య చేరుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము.. మరికాసేపట్లో బాలరాముడి దర్శనం

May 1, 2024 / 04:38 PM IST

Droupadi Murmu | రాష్ట్రపతి (President) ద్రౌపది ముర్ము (Droupadi Murmu) ఇవాళ ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అయోధ్య రామాలయాన్ని సందర్శించనున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో బయలుదేరి అయోధ్య చేరుకున్నారు. అక్కడ నూతనంగా రాములోరి ఆలయాన్ని నిర్మించిన తర్వాత తొలిసారిగా రాష్ట్రపతి అయోధ్య వచ్చారు.

మరికాసేపట్లో అయోధ్యాపురిలో కొలువుదీరిన బాలరాముడిని రాష్ట్రపతి ముర్ము దర్శించుకోనున్నారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు. దర్శనం అనంతరం శ్రీ హనుమాన్‌ గర్హ ఆలయం, ప్రభు శ్రీరామ్‌ ఆలయం, కుబీర్‌ తీలలను రాష్ట్రపతి దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం హారతి, సరయు పూజ వంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనబోతున్నారు.

