ఐరోపాలో మూడు రోజులపాటు పర్యటించనున్న ప్రధాని మోదీ

May 2, 2022 / 08:00 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని మోదీ మూడు రోజులపాటు ఐరోపాలో పర్యటించనున్నారు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ప్రత్యేక విమానంలో న్యూఢిల్లీ నుంచి జర్మనీ బయలుదేరారు. జర్మనీతోపాటు ఫ్రాన్స్‌, డెన్మార్క్‌లో పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా జర్మనీ చాన్సలర్‌ ఒలాఫ్‌ షాల్జ్‌తో, ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్‌ మెక్రాన్‌, డెన్మార్క్‌ ప్రధాని మెటె ఫెడరిక్సన్‌తో భేటీ అవుతారు. ఆయా దేశాలతో ద్వైపాక్షిక, రక్షణ సంబంధాలను గురించి చర్చించనున్నారు.

PM @narendramodi emplanes for Berlin, where he will take part in various programmes aimed at strengthening India-Germany cooperation. pic.twitter.com/zuuAASvdAq

— PMO India (@PMOIndia) May 1, 2022