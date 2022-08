మహాత్మునికి నివాళులర్పించిన ప్రధాని మోదీ

August 15, 2022 / 07:28 AM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను మరికాసేపట్లో ఎగురవేయనున్నారు. ఢిల్లీలోని రాజ్‌ఘాట్‌ వద్ద మహాత్మునికి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనతరం ఎర్రకోటకు చేరుకున్నారు. త్రివిధ దళాల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఉదయం 7.30 గంటలకు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి, జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు.

