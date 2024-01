January 20, 2024 / 07:19 PM IST

న్యూఢిల్లీ: తాత ఒడిలో ఉన్న మనుమరాలిపై పిట్‌బుల్‌ డాగ్‌ దాడి చేసింది. వృద్ధుడి ఒడి నుంచి లాక్కున్న చిన్నారిని నోటితో గట్టిగా పట్టుకుని కరిచింది. (Pitbull Attacks Baby Girl ) ఆ పాపను రక్షించేందుకు కుక్క యజమానితో పాటు స్థానికులు చాలా శ్రమించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ చిన్నారికి 18 కుట్లు పడ్డాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈ సంఘటన జరిగింది. జనవరి 2న బురారీ ప్రాంతంలో ఒక వృద్ధుడి ఒడిలో ఏడాదిన్నర వయస్సున్న మనుమరాలు ఉంది. ఒక వ్యక్తి పెంపుడు కుక్క అయిన పిట్‌బుల్‌ను ఆ వీధిలో తీసుకెళ్తున్నాడు. ఆ కుక్క ఉన్నట్టుండి తాత ఒడిలో ఉన్న చిన్నారిని నోటకరుచుకుంది. గమనించిన స్థానికులు ఆ కుక్క బారి నుంచి చిన్నారిని కాపాడేందుకు తెగ ప్రయత్నించారు. సుమారు నిమిషం పాటు పాపపై ఆ కుక్క దాడి చేసింది.

కాగా, తీవ్రంగా గాయపడిన చిన్నారిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అడ్మిట్‌ చేసి 17 రోజుల పాటు చికిత్స అందించారు. ఆ పాపకు 18 కుట్లు పడగా కాలికి మూడు చోట్ల ఫ్యాక్చర్‌ కావడంతో కట్టుకట్టారు. మరోవైపు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. పిట్‌బుల్ డాగ్స్‌పై దేశంలో నిషేధం ఉన్నప్పటికీ కొందరు పెంచుకోవడంపై నెటిజన్లు మండిపడ్డారు. ఆ కుక్క యజమానిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

#DogMenace #PitBull #Delhi: A baby girl one and half yr old was attacked by a #Pitbull dog snatching her from her grandfather's lap in Delhi's #Burari area.

The girl received 18 stitches and suffered 3 fractures on her leg and was hospitalized for 17 days.

The incident was… pic.twitter.com/0HTn95LM84

— Saba Khan (@ItsKhan_Saba) January 19, 2024