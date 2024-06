June 12, 2024 / 01:16 PM IST

మ‌ల‌ప్పురం: కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ(Rahul Gandhi) ఇవాళ కేర‌ళ‌లో టూర్ చేశారు. మ‌ల‌ప్పురంలో జ‌రిగిన ఓ కార్య‌క్ర‌మంలో ఆయ‌న మాట్లాడారు. వార‌ణాసి నియోజ‌క‌వ‌ర్గం నుంచి ప్ర‌ధాని మోదీ తృటిలో ఓట‌మి నుంచి త‌ప్పించుకున్న‌ట్లు చెప్పారు. వార‌ణాసిలో ఆయ‌న ఓడిపోయేవార‌న్నారు. అయోధ్య‌లో బీజేపీ ఓడిపోయింద‌ని, ద్వేషం.. హింస‌కు చోటు లేద‌ని అయోధ్య ప్ర‌జ‌లు సందేశాన్ని ఇచ్చిన‌ట్లు రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చేస్తామ‌ని ఎన్నిక‌ల‌కు ముందు బీజేపీ నేతలు ప్ర‌క‌ట‌న‌లు చేశార‌ని, కానీ ఎన్నిక‌ల త‌ర్వాత ప్ర‌ధాని మోదీ రాజ్యాంగ పుస్త‌కాన్ని త‌న నుదుటికి అద్దుకున్న‌ట్లు చెప్పారు.ప్ర‌ధాని మోదీ నియంతృత్వ పోక‌డ‌లు చెల్ల‌వ‌ని కేర‌ళ‌, యూపీ రాష్ట్రాల ప్ర‌జ‌లు నిరూపించిన‌ట్లు రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. దేశంలోని ప్ర‌తి చ‌రిత్ర‌, సంప్ర‌దాయం రాజ్యాంగం ద్వారానే ప‌రిర‌క్షించ‌బ‌డుతోంద‌న్నారు.

#WATCH | Malappuram, Kerala: Addressing a public meeting, Congress MP from Wayanad Rahul Gandhi says, “The truth is the Prime Minister barely escaped in Varanasi and he would have been defeated himself in Varanasi. The BJP was defeated in Ayodhya. The people of Ayodhya have… pic.twitter.com/PWQt5M0xSu

— ANI (@ANI) June 12, 2024