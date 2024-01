Over 50 Flights 23 Trains Delayed As Thick Fog Shrouds Delhi Visibility Near Zero

Dense Fog | ఢిల్లీలో 13 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేని చలి.. పొగమంచు కారణంగా ఆలస్యంగా నడుస్తున్న 50కిపైగా విమానాలు

Dense Fog | దేశ రాజధాని ఢిల్లీ (Delhi)ని దట్టమైన పొగమంచు (Dense Fog) ఆవహించింది. బుధవారం ఉదయం ఢిల్లీ సహా పొరుగు రాష్ట్రాల్లో దట్టంగా పొగ కమ్మేసింది. దీంతో విజిబిలిటీ (visibility) దాదాపు సున్నాకి పడిపోయింది.

January 31, 2024 / 10:57 AM IST

Dense Fog | దేశ రాజధాని ఢిల్లీ (Delhi)ని దట్టమైన పొగమంచు (Dense Fog) ఆవహించింది. బుధవారం ఉదయం ఢిల్లీ సహా పొరుగు రాష్ట్రాల్లో దట్టంగా పొగ కమ్మేసింది. దీంతో విజిబిలిటీ (visibility) దాదాపు సున్నాకి పడిపోయింది. వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. దట్టమైన పొగ ఆవహించడంతో ప్రజలు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ప్రమాదకర స్థాయిలో కొనసాగుతున్న వాయు కాలుష్యానికి తోడు పొగమంచు రాజధాని వాసులను మరింత ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. ఉదయం 10 గంటలైనా సూర్యుడు కనిపించని పరిస్థితి.

ఇక దట్టమైన పొగ మంచు కారణంగా రోడ్డు, రైలు, విమాన రాకపోకలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. పొగమంచు కారణంగా విజిబిలిటీ చాలా తక్కువగా ఉంది. కొన్ని ఏరియాల్లో దృశ్యమానత జీరోకు పడిపోయింది (zero visibility). దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇవాళ ఉదయం ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విజిబిలిటీ జీరోకు పడిపోయింది. దీంతో ఢిల్లీకి రాకపోకలు సాగించే సుమారు 50 జాతీయ, అంతర్జాతీయ విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. కొన్ని విమానాలను జైపూర్‌, అహ్మదాబాద్‌, ముంబైకి దారి మళ్లించారు. విమాన సమాచారం కోసం ప్రయాణికులు విమానయాన సంస్థలను సంప్రదించాలని ఢిల్లీ విమానాశ్రయ అధికారులు పేర్కొన్నారు.

#WATCH | A dense layer of fog and reduced visibility affects operations to and from Delhi. More than 50 flights delayed at Indira Gandhi International (IGI) airport. (Visuals from the airport) pic.twitter.com/av6wKqGAjf — ANI (@ANI) January 31, 2024

మరోవైపు రైలు మార్గాలపై కూడా పొగమంచు ప్రభావం చూపుతోంది. బుధవారం ఉదయం రాజధానికి రాకపోకలు సాగించే సుమారు 23 రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. రైళ్ల ఆలస్యం కారణంగా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

#WATCH | Delhi: Passengers face difficulty as several trains delayed and cancelled at Anand Vihar Railway Station due to dense fog. (Visuals shot at 6:05 am) pic.twitter.com/CYokcAuZQZ — ANI (@ANI) January 31, 2024

13 ఏళ్లలో ఎన్నడూలేని చలి..

మంగళవారం ఢిల్లీలో గరిష్టంగా 21.4 డిగ్రీల సెల్సియస్, కనిష్టంగా 8.7 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. గత 13 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేని చలి ఢిల్లీలో ఈ నెలలో నమోదవుతోంది. సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 17.7 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదైంది. ఇది 2010 నుంచి కనిష్ట స్థాయి అని ఐఎండీ తెలిపింది.

#WATCH | Delhi: A thick layer of fog enveloped parts of the national capital this morning. (Visuals from Kartavya Path, shot at 5:40 am) pic.twitter.com/Yzb444lKfD — ANI (@ANI) January 31, 2024

