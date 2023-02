అస్సాంలో బాల్య వివాహాలపై ఉక్కుపాదం.. ఒక్కరోజే 1800 మందికిపైగా అరెస్ట్‌

February 3, 2023 / 04:08 PM IST

గువాహతి: అస్సాం ప్రభుత్వం బాల్య వివాహాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నది. 18 ఏళ్లలోపు బాలికలను పెళ్లి చేసుకున్న 1800 మందికిపైగా వ్యక్తులను ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు శుక్రవారం అరెస్ట్‌ చేశారు. అస్సాం సీఎం హిమంత బిస్వా శర్మ ఈ విషయం తెలిపారు. బాల్య వివాహ నిషేధ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అరెస్ట్‌ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు 1800 మందికిపైగా అరెస్ట్‌ అయినట్లు వెల్లడించారు. మహిళలపై క్షమించరాని, క్రూరమైన నేరాలకు పాల్పడిన వారిని, బాల్య వివాహాల కేసుల నిందితుల పట్ల ఎలాంటి సహనం వహించవద్దని పోలీసులను ఆదేశించినట్లు ట్వీట్‌ చేశారు.

కాగా, బాల్య వివాహాలకు సంబంధించి అస్సాం వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 4,004 కేసులు నమోదైనట్లు సీఎం హిమంత బిస్వా శర్మ తెలిపారు. రాష్ట్ర పోలీసులు ఈ కేసులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారని, నిందితులపై త్వరలో చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పారు. ఈ కేసుల్లో అరెస్ట్‌లు శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయని అన్నారు. మాతా, శిశు మరణాలకు కారణమైన బాల్య వివాహాలను అణచివేసేందుకు అంతా సహకరించాలని ట్విట్టర్‌ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు.

మరోవైపు బాల్య వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా అస్సాం ప్రభుత్వం చేస్తున్న యుద్ధం సెక్యులర్ అని సీఎం హిమంత బిస్వా శర్మ తెలిపారు. ఏ ఒక్క మతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం లేదన్నారు. బాల్య వివాహాలు చేసిన మత పెద్దలు, పూజారులపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. కాగా, 14 ఏళ్లలోపు బాలికలను వివాహం చేసుకున్న పురుషులపై పోక్సో చట్టం కింద, 14 నుంచి 18 ఏళ్లలోపు యువతులను వివాహం చేసుకున్న పురుషులపై బాల్య వివాహ నిషేధ చట్టం 2006 కింద కేసులు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని అస్సాం మంత్రివర్గం ఇటీవల నిర్ణయించింది.

I have asked @assampolice to act with a spirit of zero tolerance against the unpardonable and heinous crime on women

1800 + have been arrested so far.

State wide arrests are presently underway against those violating provisions of Prohibhiton of Child Marriage Act .

Assam Govt is firm in its resolve to end the menace of child marriage in the state.

So far @assampolice has registered 4,004 cases across the state and more police action is likely in days ahead. Action on the cases will begin starting February 3. I request all to cooperate. pic.twitter.com/JH2GTVLhKJ

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 2, 2023