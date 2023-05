May 13, 2023 / 05:17 PM IST

శ్రీనగర్‌: జమ్ముకశ్మీర్‌లో ఇప్పట్లో ఎన్నికలు నిర్వహించే ధైర్యం బీజేపీకి లేదని నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ (ఎన్సీ) నేత, మాజీ సీఎం ఒమర్‌ అబ్దుల్లా (Omar Abdullah) అన్నారు. ఈ ఏడాది లేదా వచ్చే ఏడాది ఆరంభంలో జమ్ముకశ్మీర్‌లో ఎన్నికలు జరుగాల్సి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆయన స్పందించారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీపై ఈ సందర్భంగా మండిపడ్డారు. తమ అలవాటు ప్రకారం కర్ణాటకలో పరిస్థితిని మతతత్వానికి గురిచేయడానికి బీజేపీ చాలా ప్రయత్నించిందని విమర్శించారు. ‘వారు (బీజేపీ) బజరంగ్‌బలి, మతం, హిందూ-ముస్లింలను కూడా తమ ప్రసంగాల్లోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రధానమంత్రి కూడా మత ప్రాతిపదికన మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించారు. అయినప్పటికీ కర్ణాటక ప్రజలు వీటిని పక్కనపెట్టారు. అభివృద్ధి అంశాన్ని ప్రచారం చేసిన కాంగ్రెస్‌ను ఎంచుకున్నారు’ అని ఒమర్ అబ్దుల్లా అన్నారు. ఈ మేరకు ఒక ట్వీట్ చేశారు.

కాగా, జమ్ముకశ్మీర్‌ మాజీ సీఎం, పీడీపీ అధినేత్రి మెహబూబా ముఫ్తీ కూడా కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై స్పందించారు. వచ్చే ఏడాది పార్లమెంట్‌ ఎన్నికలు జరగనున్నందున ఇది (బీజేపీ ఓటమి) శుభవార్త అని అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలంతా మత రాజకీయాలను తిరస్కరించి దేశాభివృద్ధి, శ్రేయస్సు కోసం ఓటు వేస్తారని తాను ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీని ఆమె అభినందించారు. ‘అత్యంత దుర్మార్గమైన మత ప్రచారాన్ని చేపట్టిన బీజేపీని ఓడించడం అంత సులభం కాదు. కర్ణాటక ప్రజలు విభజన, మూఢత్వాన్ని తిరస్కరించారు. దేశం కొత్త ప్రారంభానికి ఇది నాంది అని నేను ఆశిస్తున్నా’ అని ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ గత ఏడాది నిర్వహించిన భారత్ జోడో యాత్రలో ఒమర్‌ అబ్దుల్లా, మెహబూబా ముఫ్తీ కూడా పాల్గొన్నారు. శ్రీనగర్‌లో రాహుల్‌తో కలిసి వారిద్దరూ కొంత దూరం నడిచి ఆ యాత్రకు తమ సంఘీభావాన్ని ప్రకటించారు.

Now there is no way BJP will have the courage to allow Assembly elections to take place in J&K any time soon #KarnatakaElectionResults

Congratulations to @INCIndia for sweeping Karnataka. Wasn’t easy given that BJP unleashed the most vicious communal campaign. The people of Karnataka have rejected division & bigotry. I hope this is the start of a new beginning for India.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 13, 2023