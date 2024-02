Formers protest | సరిహద్దుల్లో రైతులు ఎవరూ చనిపోలేదు : హర్యానా పోలీసులు

February 21, 2024 / 04:37 PM IST

Formers protest | ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో చోటు చేసుకున్న ఉద్రిక్తల్లో ఇద్దరు రైతులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లుగా వచ్చిన వార్తలపై హర్యానా పోలీసులు (Haryana Police) తాజాగా స్పందించారు. ఈరోజు సరిహద్దుల్లో జరిగిన ఉద్రిక్తల్లో రైతులు ఎవరూ చనిపోలేదని వెల్లడించారు. ‘ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం.. సరిహద్దు వద్ద ఈరోజు రైతులు ఎవరూ చనిపోలేదు. ఇది కేవలం పుకారు మాత్రమే. డేటా సింగ్-ఖనోరీ సరిహద్దు (Data Singh-Khanori border)లో ఇద్దరు పోలీసులు, ఒక నిరసనకారుడు గాయపడినట్లు సమాచారం ఉంది’ అని హర్యానా పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.

“According to the information received so far, no farmer has died today. This is just a rumour. There is information about two policemen and one protestor being injured at Data Singh-Khanori border,” says Haryana Police on farmers’ protest. pic.twitter.com/tgkF8gZw4G

— ANI (@ANI) February 21, 2024