Avalanche | సింధ్‌ నదిని ముంచెత్తిన అవలాంచ్‌.. రోడ్లపైకి నీరు

February 21, 2024 / 03:29 PM IST

Avalanche | ఉత్తరాదిపై గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా మంచు పడుతోంది. జమ్మూ కశ్మీర్ (Jammu and Kashmir), హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశాల్లో అడుగుల మేర మంచు పేరుకుపోయింది. ఈ క్రమంలో అక్కడక్కడా అవలాంచ్‌లు (Avalanche) ఏర్పడుతున్నాయి.

తాజాగా జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని సోన్‌మార్గ్‌ (Sonmarg)లో భారీ హిమపాతం (అవలాంచ్, మంచు ఉప్పెన‌) ముంచెత్తింది. ఈ మంచు మొత్తం సింధ్‌ నది (Sindh river)పై పడటంతో నదీ ప్రవాహం ఎక్కడికక్కడ నిలిపోయింది. ఆ నీరంతా రోడ్డుపైకి ప్రవహిస్తోంది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు నదిపై మంచు తొలగింపు పనులు చేపట్టారు. యంత్రాలను ఏర్పాటు చేసి మంచును తొలగిస్తున్నారు.

Sonmarg, J&K: Snow clearance work underway in Hung area of Sonmarg as Nalla Sindh flows on the road due to avalanche. Watch #Sonmarg #JammuAndKashmir #Snow #Snowfall pic.twitter.com/Gg9XGni3sL

కశ్మీర్‌ ప్రాంతంలో అవలాంచ్‌లు ఏర్పడటం సర్వసాధరణమే. అక్కడ రికార్డు స్థాయిలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుంటాయి. అలాంటి సమయంలోనే అక్కడక్కడా అవలాంచ్‌లు ఏర్పడతాయి. భారీ ఎత్తున మంచు ఒక్కసారిగా విపరీతమైన వేగంతో కొండలపై నుంచి కిందకు రావడాన్ని అవలాంచ్‌ (మంచు తుపాను) అంటారు. దీనివల్ల ఒక్కోసారి ప్రాణ నష్టం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Ya Allah Reham 😱😱

Snow storm in Sonamarg.

It is horrible sound. Allah knows the best what next.#snowfall #snowstorm #sonmarg pic.twitter.com/2a9i5FWcWV

— 𝐌𝐔𝐒𝐒𝐄 𝐆𝐀𝐑𝐄𝐄𝐁 (@MusseGareeb_) February 19, 2024