Nepal Anthem @ Rahul yatra | రాహుల్‌ సభలో నేపాల్‌ జాతీయ గీతాలాపన.. నాలిక్కరుచుకున్న జోడో యాత్ర నిర్వాహకులు

November 17, 2022 / 06:14 PM IST

Nepal Anthem @ Rahul yatra | జాతీయ జెండాలను రివర్స్‌లో ఎగిరేసిన ఘనత సాధించిన కాంగ్రెస్‌ నేతలు.. సాక్షాత్తు రాహుల్‌ గాంధీ సమావేశంలోనే నేపాల్‌ జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించి ఔరా! అనిపించారు. రాహుల్‌జీ వెంటనే తేరుకుని.. ‘మన జాతీయ గీతం’ ప్లే చేయండి అని చెప్పగానో సభలో గందరగోళం చెలరేగింది. జోడో యాత్ర ఆసాంతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రోగ్రాంలా సాగుతున్నదని పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

భారత్‌ జోడో యాత్ర సందర్భంగా మహారాష్ట్రలోని వాసిమ్‌లో బుధవారం రాత్రి సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశం ముగింపుగా జాతీయ గీతాలాపన అని స్వయంగా రాహుల్‌ మైక్‌లో ప్రకటించారు. అంతా నిలబడి సావధాన్‌లోకి వచ్చారు. అయితే, నిర్వాహకులు మాత్రం నేపాల్‌ జాతీయ గీతాన్ని వేశారు. ఏం జరుగుతుందో అని సభకు వచ్చిన వారంతా నవ్వుకున్నారు. బాబు! రాష్ట్ర గీత్‌ను ప్లే చేయాలని రాహుల్‌ నిర్వాహకులకు సూచించాడు. దాంతో తప్పును సరిదిద్దుకుని నిర్వాహకులు భారత జాతీయ గీతం రికార్డు వేయడంతో రాహుల్‌ సహా అంతా గీతాన్ని అందుకున్నారు.

